海外醫生｜非本地培訓醫生註冊前須工作5年　陳肇始指方案嚴格

撰文：歐陽德浩
最後更新日期：
特首林鄭月娥於2月4日，在立法會答問會上提出五項立法建議，當中包括修訂《醫生註冊修訂條例草案》，以容許在海外醫科培訓的港人能在港執業，免除執業試，並在公營醫療系統工作。
食物及衛生局長陳肇始今早（7日）在商台節目表示，本港醫生短缺的情況愈來愈嚴重，更影響至政府推行服務。她強調，執業試並非測試水平的唯一途徑，指該批醫生回港後須於公營機構工作5年，水平不足將不予續約。
，陳肇始指，醫管局和衞生署共逾100個醫生空缺，影響政府相關服務不能及時推行。（資料圖片）
陳肇始表示，「睇返醫生短缺，短缺唔係今日嘅事，要多管齊下解決。」她指，當局一直推行不同的措施提升醫生的晉升機會，惟情況愈來愈嚴重，醫管局和衞生署共逾100個醫生空缺，影響政府相關服務不能及時推行。
陳亦指，「冇咗考試係咪覺得唔夠好呢？睇返國際其他地方做法，考試唔係單一途徑。」她強調，海外培訓醫生需在本港公營機構，如醫管局工作最少5年才可註冊，若工作期間的水平不足，將不會獲得續約，比本地醫生實習後註冊的方式更為嚴格。「唔係一定要考試先保證到質素。」
▼科興疫苗製造過程▼
+36
+36
+36
將成立委員會設立機制及名單
陳亦承認，海外回港醫生包括內地，但她透露，衛生署長及醫管局行政總裁將成立委員會，由政府委任的成員組成，討論及制定認可海外醫學院的名單。她認為，名單內的醫學院須與本港水平相近。
▼2月6日封區檢測：屯門黃金海岸二期第9座▼
+31
+31
+31