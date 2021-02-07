海外醫生｜非本地培訓醫生註冊前須工作5年　陳肇始指方案嚴格

特首林鄭月娥於2月4日，在立法會答問會上提出五項立法建議，當中包括修訂《醫生註冊修訂條例草案》，以容許在海外醫科培訓的港人能在港執業，免除執業試，並在公營醫療系統工作。

食物及衛生局長陳肇始今早（7日）在商台節目表示，本港醫生短缺的情況愈來愈嚴重，更影響至政府推行服務。她強調，執業試並非測試水平的唯一途徑，指該批醫生回港後須於公營機構工作5年，水平不足將不予續約。