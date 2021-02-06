海外醫生｜有醫生認為政府方案吸引　惟部份專科學院難收海外醫生

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-06 21:25

政府突然提出立法「免試」引入海外醫生，只要這批醫生符合資格，並取得專科醫生資格，及於香港公營機構工作滿五年，便可在香港獲得正式註冊。換言之，未有專科醫生資格的海外醫生，就需要在香港考取專科資歷；而有專科資格的醫生，也需本港認可其資歷。 本港醫學專科學院轄下有15間專科學院，當中部份學院或難以提供培訓名額予海外醫生。有外科專科醫生認為，雖然政府的方案具有一定吸引力，但現時公立醫院需做手術的病人數量，或只夠本港醫生培訓之用，若勉強為海外醫生提供培訓，最後或兩敗俱傷，「大家都唔夠（病）症，可能要8年、10年先完成到專科培訓！」

本港醫學專科學院轄下有15間專科學院，當中部份學院或難以提供培訓名額予海外醫生。 （資料圖片）

憂本地手續量不夠訓練海外專科醫生

有不願具名的外科專科醫生指，對於未有專科資歷的海外醫生，本港或難以提供培訓予他們。本港每年約有20多個新的外科受訓醫生，他們每人每年需做200個大手術，為期4年，「公立醫院的手術數量只夠訓練本地醫生」，若勉強為海外醫生提供培訓，最後或兩敗俱傷，「大家都不夠（病）症，可能要8年、10年先完成到專科培訓！」

他指出，現時本港受訓的外科醫生有「退場機制」，即考試不合格者可以重考，但倘多次重考亦失敗，就不能成為外科專科醫生，他認為若在新機制下，一批海外醫生來到香港受訓，也應把同樣的標準應用於這批海外醫生上。

有外科專科醫生表示，現時公立醫院需做手術的病人數量，或只夠本港醫生培訓之用，若勉強為海外醫生提供培訓，最後或兩敗俱傷。 （資料圖片／李澤彤攝）

冀政府訂出海外院校名單

而對於有專科資格的醫生之認可問題，該名外科醫生稱，目前海外的外科專科醫生回港後，外科專科學院會根據該名醫生在海外做手術的數量、比例、評核表現，去決定是否接納其專科資格，「例如培訓期最後4年，每年要做到200個大型手術或超大型手術，而且年期愈高，主刀比例要愈多，培訓最後一年，要有60%大型手術都係由佢主刀先可以。」至於評核形式就是透過考試，外科專科學院會視乎該醫生於海外的考試模式、難度與香港是否相同，再決定是否認可其資歷。

該名醫生認為，若政府提出新的免試方案，訂出一個認可院校名單，只適用於非專科醫生，「唔係專科嘅醫生可以用呢一百間去認可，但專科醫生應該用返現有機制，個機制行之有效。」換言之，他認為在認可名單內的海外外科醫生，也不可自動獲得外科資格，也需審視其手術量及比例，「如果唔理佢做幾多手術、係咩手術，就逼外科（專科學院）去承認佢，相信學院同市民都唔接受。」

政府突然提出立法「免試」引入海外醫生，以增加本港醫生人手。 （資料圖片／余俊亮攝）

需導師配套

該名外科醫生認為，政府的方案可豁免考試，對於海外專科醫生有一定吸引力，因為現時海外醫生想獲正式註冊，必須考執業試，是有難度的事，「因為做專科做咗可能十年，但考返好仔細嘅嘢，考十幾科，要讀好多書。」

另一方面，家庭醫學學院發言人陳銘偉稱，對於未有專科資格的海外醫生，其學院是十分歡迎，因為現時本港家庭醫學受訓醫生每年只有40個，「就算而家要我哋收100個海外醫生，都可以收得曬！」他指，該學院導師數量充足，每人可以教導3至4名醫生，「不過家庭醫學醫生頭兩年要去醫管局內科、兒科、婦科受訓，唔知醫管局畀唔畀到（充足導師）。」

林鄭月娥於周四的立法會答問大會突然提出立法「免試」引入海外醫生。（張浩維攝）

憂非英語國家畢業難銜接

對於已有專科資格的海外醫生，陳銘偉表示，現時都有認可機制，部份國家以英語教學，亦較多人申請，家庭醫學學院較易認可其資格，包括英國、美國、澳洲、新西蘭、加拿大等地，「如果佢個教學語言係俄文，都唔知點搞，唔係唔可以認可，但佢要提供證據。」他又稱，外國家庭醫學培訓期多為3至4年，但本港要求有6年，因此這些海外醫生來港後，或需補回2至3年的培訓。

陳銘偉認為，政府提出的方案可以吸引到更多年輕、未有專科資格的醫生回港，「資深嗰啲可能已經落地生根，未必想返嚟。」他認為這批醫生回港受訓，形式也應與本港受訓醫生一樣，若最終未能取得專科資格，或需再培訓，「大考最多可以考六次，如果都唔得，會有委員會研究點處理。」