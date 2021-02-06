海外醫生｜團結香港基金歡迎引入更多非本地培訓港人醫生

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-02-06 00:03

政府提出改革《醫生註冊修訂條例草案》具體建議，以引入更多非本地培訓的港人醫生來港執業。團結香港基金醫療及社會發展研究主管田詩蓓表示歡迎，指政府的建議與團結香港基金在2019年發表的《醫療體系承載力不足 本地公營醫院醫生嚴重短缺》的政策倡議報告中，提出的三項建議一致，她並就政府的建議作跟進回應。

倡參考新加坡臨時註冊制度

田詩蓓認為，除了引入在非本地醫學院畢業並已在當地獲取醫生註冊資格或專科醫生資格的醫生，政府應考慮，容許在獲海外認可醫學院畢業、但因各種原因（包括當地實習名額限制）無法在海外獲得實習機會的醫科畢業生，返港實習。政府可參考新加坡醫藥理事會（Singapore Medical Council, SMC）的臨時註冊制度（provisional registration），容許合資格非本地醫科生選擇到指定新加坡醫院實習12個月。

政府方案建議，獲批申請人須在取得專科醫生資格後，於有關公營醫療機構工作一段較長時間，建議為期五年。田詩蓓指，政府需釐清非本地培訓的專科醫生，其海外專科資歷是否獲本港認可，抑或需要另外在香港考取專科資歷。團結香港基金促請政府在相關專科資格認證制度中，保持高透明度，協助海外註冊專科醫生及準專科醫生順利回流香港服務。

田詩蓓強調，政府修訂《醫生註冊條例》固然是踏出第一步，然而政府低估醫生人手短缺的嚴峻程度，現時的改革力度未必足夠，故此，需要加大力度去吸引更多有質素的非本地培訓醫生來港。團結香港基金相信，本港須在短期內大幅增加醫生人手，促請政府繼續帶頭改善培訓及晉升制度，以吸引更多優質非本地培訓醫生來港，包括最終讓申請資格涵蓋至非香港永久居民的非本地培訓醫生。