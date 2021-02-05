海外醫生｜食衞局：英澳均設非本地培訓醫生註冊制度　毋須必考試

撰文： 倪清江 最後更新日期： 2021-02-05 22:38

特首林鄭月娥周四（4日）突然公布將修改法例，容許在外地培訓、並取得醫生資格的香港永久居民，免試返港行醫，條件是回港後最少五年受聘於公營醫療機構。食物及衞生局晚上發文解釋急切性，指以人均醫生比例而言，本港遠遠不及新加坡及日本，更遑論澳洲；個別專科個案的輪候時間，更超過100個星期。

局方強調，新制度不是要取締現時執業資格試的制度，又稱尊重醫務委員會規管醫生的法定權力，非本地培訓醫生須接受其僱主在職評核，若未能通過，則有機會不獲續約，影響正式註冊。當局將於下星期起將分批約見醫療業界的代表，預計在今年第二季向立法會提交修訂草案。

公立醫院醫護人員。（資料圖片）

食衞局：人均醫生比例落後新加坡日本

局方指出，現時香港缺乏醫生人手是不爭的事實，以人均醫生比例而言，香港目前每1 ,000名人口有2.0名醫生，遠遠落後於其他先進經濟體，包括新加坡（2.5名）、日本（2.5名）、美國（2.6名）、英國（3.0名）和澳洲（3.8名），公營醫療系統欠缺足夠醫生人手更是無庸置疑。

當局稱，現時醫管局專科服務輪候時間相當長，部分專科（包括內科、眼科和矯形及創傷外科）的例行類別個案的輪候時間，更超過100個星期，情況不可接受。

對於引入非本地培訓醫生，發言人表示，現時國際上有不少國家如新加坡、英國及澳洲，均設有不同機制去引入非本地培訓醫生，在滿足一定條件後，便可在當地取得正式註冊，考試並非唯一取得正式註冊的條件。當局稱不是要取締現時執業資格試的制度，而是在確保醫生質素的前提下，新增一條路徑讓合資格非本地培訓醫生來港在公營醫療系統服務。

當局又稱尊重醫務委員會規管醫生的法定權力，故建議在負責制定認可醫學院名單的委員會內邀請醫委會主席加入，日後循新途徑來港執業的非本地培訓醫生仍須向醫委會註冊，並如其他本地醫生一樣受醫委會的紀律監管。

在職評核未通過或失續約機會 年份不足未能註冊

發言人稱，在新途徑下，非本地培訓醫生須接受其僱主、即相關公營醫療機構的在職評核，以確保他們的水平。若有關醫生未能通過在職評核，則有機會不獲續約，從而不能在相關公營醫療機構連續工作滿五年，而未能在港取得正式註冊。至於如何優化在職評核，當局持開放態度，並會與相關公營醫療機構再作商討。

發言人又表示，新途徑來港工作的非本地培訓醫生須於認可的醫學院畢業，在當地完成實習並取得註冊後，再於香港的公營醫療機構工作5至12年不等，才可在港取得正式註冊；相比之下，本地培訓的醫生在完成實習後便取得正式註冊，可成為執業私家醫生，對這些非本地培訓醫生的要求其實更為嚴格。

政府表示在下星期起將分批約見醫療業界的代表，亦會舉辦公眾諮詢會，聽取市民的意見，之後會在今年第二季向立法會提交《醫生註冊（修訂）條例草案》。