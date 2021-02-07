強制檢測｜政府本周公布20萬地盤員工強檢　陳肇始：陰性才可上班

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-07 14:16

本港新冠肺炎疫情持續，食物及衛生局長陳肇始今早（7日）於商台節目表示，近20次圍封行動找出15宗個案，確診率不低。 她認為，在疫情開始回落時，更須用嚴謹的手段清除剩餘的個案，因此政府不斷降低強制檢測門檻；另外她又指，現時三跑的情況，與運房局及機管局商量後， 決定「一定驗到陰性先可以返工 」，以控制地盤的疫情爆發，讓工人得以安心，同時亦與業界商討，目標同樣是檢出陰性才可上班，詳情本周公布。

▼機場三跑工程▼

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（資料圖片）

地盤工要陰性才可上班 以讓工人得以安心



陳亦稱「好關心地盤工人」，觀察到現時三跑的情況，與運房局及機管局商量後， 決定「一定驗到陰性先可以返工 」，以控制地盤的疫情爆發，讓工人得以安心。至於其他地盤則需防範未然，發展局正與業界商討，目標同樣是檢出陰性才可上班。她指，根據資料當局於下周將會宣布詳情。

▼爆疫地盤：將軍澳——藍田隧道工程▼

黃偉綸：建造業界多達20萬人 有信心本月內開始強檢

在今日發表的「局長隨筆」指出，建造業議會聯同香港建造商會正密鑼緊鼓研究加強防疫措施，要求工友及員工必須出示新冠狀病毒陰性檢測結果證明，才能進入工地，機場管理局已公布本周二（9日）起在其三跑道系統工地實施類似措施。

黃指出，由於建造業僱員人數眾多，整個行業的工地工友有十多二十萬人，業界需要一點時間擬定計劃，預計本周將公布方案細節，並有信心能在本月內開始推行，局方將全力支持業界和工友共同抗疫。

黃偉倫在網誌指出，有信心能在本月內開始推行地盤員工強檢。（黃偉綸網誌圖片）

12月底推行自願檢測 揭4地盤工人中招

黃偉綸表示，新冠疫情反覆，建造業議會聯同香港建造商會在發展局支持下，去年12月底開始安排專業檢測服務機構到訪公私營工地，為工友及駐工地人員提供免費自願測試，截至上周四（4日），已為125個工地、逾29,000名工友提供檢測服務，當中99.99%檢測結果為陰性，確診個案至今共有4個，均已按機制由衞生署衞生防護中心處理，相關承建商亦迅即獲通知工地有確診個案並安排跟進，包括工地停工進行消毒，安排相關工友接受測試等。

▼爆疫地盤：廣華醫院重建工程▼

工會︰對工友造成困擾，影響日常生活

香港建造業總工會理事長黃平表示，最近一兩日聽聞當局要求地盤工人強檢的消息，但他認為政府應推行全民檢測，針對個別行業對疫情的幫助不大；而定期及指定地點的強制檢測，或對工友造成困擾，影響日常生活。他解釋，地盤工人以散工為主，去年曾向會員調查情況，發現疫情下工友開工率不足，臨近農曆新年情況更為嚴重。「本來開工都唔足，一星期可能得幾日，仲要攞時間攞錢出嚟做，攞到開工紙幾日可能又要再做。」

問到若檢測費用全免會否樂意接受，黃平指，現時已有不少建築公司要求工人須持有陰性的檢測結果，因此已有不少工友自費檢測。他亦指，自從地盤爆發疫情後，工友已更關注個人衞生，公司亦免費提供口罩。但他指，若政府強制要求，「大家都會循從，都會接受。」

三跑地盤工人擠進貨櫃吃飯增傳播風險

至於香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主蘇四清則持相反意見，他認為有九成工友為保障個人及家人，均樂意接受檢測。他認為，若每個月或半個月檢測一次，為可以接受的次數，但他建議政府派員到地盤派樽或即場檢測，擔心工友或嫌麻煩而放棄檢測。

問到為何地盤近日會出現爆發，蘇四清舉三跑地盤為例，指工友須乘船進出地盤，午飯及休息擠進一至兩個貨櫃，期間或脫下口罩吃飯及聊天，認為會增加傳播風險，因此面對近日地盤爆疫的情況，亦會感到擔心，「我諗佢哋為咗身邊家人健康都會樂意去做。」