停業半年硬食60萬租　拳館老闆歎傷害難逆轉：疫後或連鎖大場玩晒

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-18 08:00

面對疫情，不少處所要停開，包括拳館。18歲跟著師傅練泰拳，柯尊鼎便希望自己可以擁有自己的拳館，讓更多香港人認識、學習打拳。從唐七樓不到200呎環境惡劣的小拳館，到現時3000呎開陽企理的泰拳健身中心，柯尊鼎這條路走得不容易，從幾乎破產、到向健身中心轉型，他遭遇不少險象環生的困境，最終都憑藉著一份堅毅執著挺了過來。 就在柯尊鼎終於擁有了自己理想中的拳館後，新冠肺炎疫情襲來，政府的防疫措施接踵而來，給了他致命的打擊——拳館有近半年的時間無法開業，間中曾短暫重開，亦都只是曇花一現。不忍心血盡付東流，半年來他已經硬食60萬租金，無奈之下也開始尋細舖救亡，欲哭無淚，他說疫情從未在健身業界爆發，緣何卻成為了承擔後果的苦主，他心有不甘，「做唔落去並不是因為我自己衰咗啲乜，而是政府、社會的問題。」 從作為健身搏擊運動業界大聯盟召集人，他更多一層擔憂，業界不少中心歷經多年都頗具規模，可與大型連鎖的健身中心良性競爭，促生更好的生態，但這部分健身中心經已在疫情中結業。他指，多年來辛苦成型的健身業生態或亦受到難以逆轉的傷害，「結業嘅大概都無法再開返，疫情過後，可能是大場（連鎖健身房）玩晒。」

空空蕩蕩的拳館，只有門口的這樽魚缸還有少少生機。（梁鵬威攝）

無法營業的日子裡，柯尊鼎幾乎每天都回到自己的拳館中坐坐。拳館入口處魚缸內的魚日日有人餵飼，成了拳館為數不多的生氣勃勃。柯尊鼎說，最旺時拳館一日有250個學生前來練拳。

夢想成真 突成表列處所 半年硬食60萬租金

位於太子的這間拳館屬於「豪裝」，三分一的面積用做更衣室，更在入口旁有100呎見方的休息區，茶水、書本、遊戲機一應俱全——這是拳館老闆柯尊鼎的設計，他說很多年前就這樣憧憬過，他的學員練完拳後，可以坐下飲下茶，傾下計，打機放鬆一下再離開。6年前終於搬來這3000呎的場地，他說，完成夢想的滋味是甜美的。

甜美卻是稍縱即逝，2020年新冠肺炎疫情突如其來，政府的防疫措施鋪天蓋地襲來，13類處所被要求停業，拳館所屬的健身中心亦不能倖免。處處以為僅是短暫關閉，沒想到去年一年竟有4個月無法營業。行家早有見機不妙，及早轉行離開，他卻覺得習武之人硬淨，不能輕易投降放棄，而為保住自己的事業——4個月，光是租金，柯尊鼎就硬食了60萬。

（梁鵬威攝）

「30年的奮鬥，好似一日要返返轉頭」



間中第三波疫情曾有趨緩情況，拳館也配合政府要求，加裝了透明的塑膠門簾，短時間重開，惟很快第四波襲來，一切如同曇花一現。坐在像是溫室種植棚的拳館內，柯尊鼎只剩唏噓，捱不住貴租，他已經開始尋找細舖，打算搬遷過去，「30年的奮鬥，好似一日要返返轉頭。」

從180呎到3000呎 實現香港夢

回想當初，18歲時跟著師傅練拳，隨後師傅移民離開，柯尊鼎不想放棄技藝，便在油麻地一間唐七樓180呎的房間內「砌」了自己的第一間拳館。沒有錢裝修，他便自己學燒焊，搭起擂台。那時候他自己開公司，晚上便前去拳館教拳，幾十個學生，兼具規模，慢慢也搬去更大的單位，「其實好中意打拳，每次關上公司道門，要去打拳時，會覺得好開心。」

2007年與朋友合夥的墻紙生意陷入危機，柯尊鼎也幾乎要破產。看著自己的儲蓄，他感到絕望。憑著一份堅毅，他大膽地轉變了自己的運作模式，縮短2個鐘頭的課程至1個鐘頭，再將「健身課程」融入泰拳當中，令到運動更大眾化——他渡過了難關，拳館的學生從幾百人上升到數千人，最旺時他需要上9節課。

柯尊鼎說，那時的香港地，只要肯努力，就會有希望，一定能捱到餐飯。

那時的香港地，只要肯努力，就會有希望，一定能捱到餐飯。 柯尊鼎

疫情下硬食60萬租金 斥政府防疫措施荒謬

2020年，新冠肺炎疫情殺入香港，第一波、第二波、第三波、第四波，柯尊鼎說，即使曾經差點破產，都沒有在一波波疫情中那麼絕望——偌大的拳館，已經半年沒有響起「乒乒乓乓」的拳聲，政府「象徵性」的資助不僅杯水車薪，更是遲遲不發放，60萬的租金就這樣打了水漂。

除了零星的「外賣到會」，在公園教拳外，他沒有其他收入；而召集同業組成聯盟發聲，與政府對話尋求幫助，也沒有任何實質性回應。他說，已經不少行家轉做貨車司機、速遞員、外賣員，硬食60萬租金的他現在也開始尋找細舖救亡。他說，疫情從來沒有在健身中心爆發，最多只有確診者曾到訪，亦不認為市民湧去公園、街頭做運動就有防疫效果，「我間拳館，我每日消毒水清潔地面好多次，一定乾淨過公園。」

第三波疫情曾有少少趨緩，政府一度放寬健身中心獲有條件開放，惟曇花一現，第四波疫情很快爆發。圖為柯尊鼎的健身中心按要求安裝了塑料隔簾。（梁鵬威攝）

健身業生態破壞或難逆轉：大場玩曬

他說，自己大半世人努力，一步步擴大自己的事業，終於開到自己理想中的拳館，「終於得到這樣一個地方」，卻因為政府的防疫無能，賠上了所有積蓄。他感到憤怒，質疑政府為什麼可以為海洋公園「泵水」27.9億元，對於健身業界只有區區的一億多，「嗰筆錢，夠救我哋24次！香港，無希望。」

曾經相信香港夢的他，歎香港地沒有希望。（梁鵬威攝）

30年，柯尊鼎說自己也算見證了泰拳健身在香港由寂寂無名到頗有生機。比起常被人詬病「只懂得sell課程」的連鎖健身中心，一眾私人拳館已經在市場上佔了不少份額，可以與連鎖健身中心良性競爭。說到這裡，他感到唏噓，「呢個生態現在受到的傷害好難逆轉，疫情過後，可能得返連鎖的健身中心和一些好細間的拳館。『淨係sell課程』又會返返來，大場玩曬。」

根據民政事務局數字，政府在第二輪防疫抗疫基金下推出「健身中心資助計劃」，共收到1,920份申請，其中1,660份合資格的申請已獲批，共發放1億6千6百萬元資助；第三輪防疫抗疫基金下的「健身中心資助計劃」申請期內共收到1,642份申請。截至2021年1月22日，900宗申請已獲批，並獲發放4,500萬元資助。