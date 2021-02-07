維園年宵花市人流旺　檔主：重開花市感慶幸　生意出乎意料

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-02-07 14:08

今日（7日）是年宵花市開幕第二日。因應第四波新冠疫情反覆，年宵市場規模比去年大幅減半，維園年宵市場分兩排設置，共計有92個攤位。有市民表示，今年花卉價格普遍較往年低，質量也與往年相差不遠，但場內未見有乾貨攤位，對場地攤位安排亦相當滿意。也有攤位負責人稱政府日前年宵花市安排混亂，令他們無所適從，然而有年桔檔主稱，在疫情之下，生意雖比去年下跌約二至三成，但亦已比想像中好。

▼2.7維園年宵花市情況▼

+ 7 + 7 + 7

農曆新年將至，不少市民都有到年宵花市採購花卉的習慣。於新冠疫情之下，政府曾一度宣布取消年宵市場後又轉軚，在15個地方恢復舉行花市。今日是年宵市場開幕第二日，記者早上11時到維園年宵市場視察，現場未見人龍，市民可自由進出。因應第四波新冠疫情反覆，年宵市場規模比去年大幅減半，維園年宵市場分兩排設置，共計有92個攤位，而每個攤位內也有約10名顧客在內挑選花卉。

攤主備貨少三成 生意額有人歡喜有人愁

經營水仙攤位的梁小姐表示，在疫情之下，花市開幕前她曾擔心花市人流低，備貨比往年減少約二至三成，但因今年水仙花質量更好，來貨價一盆加價數十元，因此同期收入也比往年高，是意料之外。惟她亦批評政府日前對花市安排混亂，稱：「唔開就要將啲貨賣出去，突然間又開返，就又要去揾貨返，一來一回就唔見咗啲。」但她亦對政府重開花市感到慶幸：「如果唔係唔知啲花點賣，要周圍揾鋪位，好徬徨，又驚冇人流。」

另一位年桔攤位負責人阿華亦稱，在疫情之下，生意雖比去年下跌約二至三成，但亦已比想像中好。阿華又指，因政府日前接連改動花市安排，反令今年年桔來貨價略為降低，但因疫情關係，他今年備貨亦降低三成，目前只能聽天由命，望能回本，「發個新年財」。

羅小姐今早特地於早上9點剛開幕時來到花市，以避開人流。（黃穎津攝）

市民：場地鬆動感滿意 早上逛花市避人流

羅小姐與母親今日一同來到維園年宵市場，準備購買蘭花、桃花、水仙等花卉，預算在1,000元內。羅小姐稱，她本擔心花市人流高，有染疫風險，只打算到街市買花。但昨日看電視時，發現場地相當空曠，人流亦不高，才考慮到年宵市場買花。而她今早亦特地於早上9點剛開幕時來到花市，以避開人流。

黃太母女亦同樣預備1,000元買花，今年準備購買桃花、銀柳、年桔等植物。黃太指，今年花卉價格普遍比去年便宜一成，且質量也與去年相若，估計是因為「貨商今年入少咗貨，就會揀啲靚啲嘅花」。黃太又對政府花市安排感到滿意，中間預留大片空曠場地，認為「行得舒服啲」，又形容往年花市「人山人海」，「比人湧住嚟」。惟黃太亦指出，今年年宵市場未見有乾貨攤位及小食攤檔，難吸引年輕人群。