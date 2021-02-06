迎牛年｜荃灣年宵花市人流冷清　疫下旺角花墟照樣迫爆

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-02-06 18:49

牛年年宵花市今日（6日）首日開鑼，在全港15個地點舉行，位於荃灣沙咀道的年宵市場，卻並未有太多市民到場買花；而另一方面，旺角花墟則一如以往人頭湧湧，市民無懼疫情照樣「迫爆」花墟道。 價錢方面，旺角花墟的價格則較荃灣年宵市場便宜，種類上亦較多。而今年亦有不少空舖被短期租用作為花店，大多以售賣蘭花為主，亦有不少市民光顧，唯價錢與花市相近。

荃灣沙咀道的年宵市場的人流不多。另外，由於防疫政策關係，球場有大部分位置都被空置，只有中間部分有攤位賣花，令人流更顯梳落以及冷清。（馬煒傑攝）

政府花市場地空位多更顯冷清

每逢農曆新年，不少市民都會到花市購買蘭花等好意頭鮮花回家裝飾。港府一度疫情肆虐為由，宣布今年年宵市場取消，但其後又再轉軚，在15個地方恢復舉行花市。今日（6日）是年宵市場首日開鑼，記者中午到荃灣沙咀道的年宵市場觀察，現場人流不多，而入場人士以家庭客為主。另外，由於防疫政策關係，球場有大部分位置都被空置，只有中間部分獲准放置攤位賣花，令人流更顯疏落及冷清。

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旺角花墟照舊迫爆

而在另一買花熱門地旺角花墟，人流並未有受到疫情太大影響，花墟道依舊被買花顧客「迫爆」，更有警員維持秩序。相較食環署的年宵市場，花墟除家庭客外，亦有不少年輕人到場買花，而售賣的鮮花種類亦較年宵市場多。

旺角花墟人流並未有受到疫情影響太大影響，花墟道依舊被買花顧客「迫爆」。（馬煒傑攝）

旺角花墟價錢較便宜

而價錢方面，旺角花墟的鮮花價錢，普遍較荃灣年宵市場便宜，以較受歡迎的蘭花為例，旺角花墟普遍售價大約為40元一支，三支則售68至80元不等，而一些連花盆的蘭花，則視乎其豪華程度，售價由100至過千元不等；而在荃灣年宵市場，蘭花售價由大約每支120元起跳，最貴的售價更超過2,000元一盆。除花墟及年宵市場外，今年亦有一些空舖被短期租用為年花花店，不過大部分都專售蘭花，價錢則與年宵市場相近。

▼2月6日，維園年宵花市情況▼