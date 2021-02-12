鄉村牛逼遷「荒地」　村民不忍送足四年草　漁護署堅稱資源足夠

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-12 09:30

牛離開農田，離開鄉村後，會去到一個怎樣的世界？ 四年多前居於泥涌舊村的Fanny，目睹幼牛被帶走，曾有這個疑問。放心不下，終動身去看個究竟。漁護署職員曾告知幼牛新居是一個「山明水秀、綠草如茵」的地方，去到卻發現是一個彷如沙漠的廢墟。那熟悉的面孔瘦得皮包骨，逼著與母牛骨肉分離，無法融入牛群。不忍舊相識的慘況，Fanny做起「牛義工」，展開無了期為牛隻送草之旅。 不過負責「流浪牛管理」的漁護署則認為，郊野公園內有足夠天然資源維持牛群生活，牠們懂得隨時間、季節及天氣轉變，自由地在公園任何地方覓食，反認為市民自備乾草餵飼，或令牛隻依賴，失去野外覓食本能。 過份熱心抑或過於理想？或許只有牛知道。

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第一次來到創興水上活動中心附近的牛隻聚居地，有種非洲大草原般的荒蕪感覺，草早已枯黃，地上是密集的牛糞，牛都躲在零散的樹蔭下乘涼。

2016那年，Fanny一個月內在十四鄉目睹兩頭受傷的幼牛被漁護署職員帶走，她以為療傷後，兩、三日就會回來，從沒想過把子女帶予牛媽媽團聚，是那麼困難的一件事。她上網查，才知道有「創興」這個地方，才知道有「捕捉、絕育、遷移」這個計劃，儘管漁護署職員派定心丸稱，新居那裡很適合牛生活，她卻認為「牛B總要跟媽媽生活，怎可以丟去一個完全陌生的環境？」

同年，她帶著疑問首次來到「創興」，感覺被騙了，夏天遠看是一片綠草地，但草短得牛只能在地上「刨」，冬天更沒有草。她找到被帶走的幼牛，瘦弱而孤獨，無法融入其他牛群。

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Fanny因為村裡兩頭被帶走的幼牛，來到了創興。（李澤彤攝）

牛義工：送草助生存 也帶來希望

起初，創興牛常走近郊野公園內的垃圾桶，習慣地把頭伸入桶內吃垃圾，也有遊客「慷慨」把餅乾、糖果遞上，明明瘦得見骨，卻有個大肚腩。看見牛隻苦況，Fanny遂展開送草行動，又與同樣關心十四鄉村牛的村民組成關注組，送草由一星期1日加密至4日，每月買草支出就達二萬元。

後來幸有熱心人士捐草，但牛義工也要每月自付車費六、七千元，「希望牛隻有足夠食物，就不會對人類搖尾乞憐......也希望牠們繼續對生命有希望，有人關心吓，不會感到孤獨及被遺棄。」她認為，上天讓她發現這群可憐的牛，也是一種緣分，每次來到看見「你們都還在啊」，笑言自己比牠們更開心。

締造動物友善的社區，她認為政府應制訂「捕捉、絕育、放回」政策，在牛隻原居地預留空間生活，若擔心牠們走入農田，也可加設鐵絲網，而非冠上「流浪牛」之名就流放。

漁護署表示，西貢郊野公園土地面積超過7,000公頃，擁有足夠天然資源維持牛群生活。（李澤彤攝）

漁護署稱有足夠天然資源 人類餵飼會失去覓食本能

牛義工對牛隻生存困境大感憂心，不過負責管理的漁護署則書面回覆作出反駁。漁護署指，西貢郊野公園土地面積超過7,000公頃，擁有足夠天然資源維持牛群生活，認為創興水上活動中心、西貢郊野公園內一直有流浪牛棲息，牠們懂得隨時間、季節及天氣轉變，自由地到公園任何一處覓食。

漁護署又指，有市民經常於創興以自備的乾草餵飼牛隻，結果吸引大量流浪牛停留等待，認為有機會令牛隻過分依賴人類餵飼，失去在野外覓食本能，亦令牠們養成主動向遊客討食，或在垃圾箱內覓食習慣，導致牛隻誤食垃圾，對其健康造成長遠負面影響。

除創興外，塔門大草地原有牛隻棲息，在「本地遊」頻繁下漸變成光禿禿的「重災區」。不少牛腹部異常鼓脹，但皮黃骨瘦，不少牛義工上島送草，旨為對人類食物上癮的黃牛「戒毒」。但漁護署方認為，除大草地外，島上仍有其他草地供牛隻覓食，該署獸醫亦曾為島上牛隻檢查，認為牛群大致健康，未出現瘦骨嶙峋情況。

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政府早年曾進行跨區遷移，把29頭西貢流浪牛遷移到大嶼山郊野公園，以及21頭大嶼山流浪牛遷移到西貢郊野公園。漁護署認為初步結果令人滿意，惟計劃未得到地區人士支持，故暫未有計劃繼續實行。（李澤彤攝）

靠絕育、遷移、趕牛人減牛隻滋擾

漁護署在2011年底起實行流浪牛「捕捉、絕育、遷移」計劃，由獸醫為被捕捉的牛隻檢查及評估，安排健康狀況良好的牛隻進行絕育手術，以控制「流浪牛」數量；待傷口癒合後，被遷往其捕捉地點附近的郊野公園生活，若本身棲息郊區，則會放回原居地，過去三年共有236隻牛被遷移或放回。牛隻滋擾投訴個案由2016年的124宗減少逾六成至去年45宗，没有發現任何牛隻死亡個案與遷移計劃有關。

署方指，據其記錄及利用相關牙齒數目、類型估計年齡，進行絕育及遷移的牛隻均為成年牛隻，被捕捉時已超過一歲，稱不會將未斷奶的幼牛絕育及遷移。惟據Fanny提供照片，其中一隻在十四鄉被帶走的幼牛，離開母牛前一日仍未斷奶。

發言人強調，不希望將全港牛隻絶育，導致牛隻在港絕跡，同時亦不希望流浪牛的數目無止境地遞増，其後因爭奪資源，令部份流浪牛須從原本於野外棲息地，漸漸遷移到市區，對市民造成滋擾，故會定期統計全港流浪牛數量，調整絶育計劃推行速度。

此外，漁護署在2018年初在大嶼山聘請四名「趕牛人」，負責在「滋擾黑點」驅趕牛隻離開道路、民居等，過去曾被批人手太少，也未能阻止牛隻意外頻生。署方稱，每周至少一次到大嶼山突擊檢查，監察他們工作表現，亦向大嶼山各村及相關鄉事委員了解建議及需要，改善「趕牛人」工作。發言人又指，一直有意增聘「趕牛人」，惟招聘合適人選較困難，會繼續招聘以應付該區需要。