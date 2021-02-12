與跛腳牛的約定　由素人變牛媽日日出動　冀政府勿把大嶼牛趕絕

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-12 10:00

12年前一隻跛腳牛牛突然造訪，拉近了她與牛的距離。人稱「牛媽」的梁韶華，每天駕車穿梭大嶼南尋牛，車裡是滿滿的乾草，後座擠擁得容不下人。看見水牛吃得滋味，「阿媽」老懷安慰雙眼露出笑意，每日「巡視」已成日常，高峰時曾照顧上百隻牛。 鳥盡弓藏，農業式微，牛被逼遷。眼看在大嶼山認識的水牛陸續被絕育，擔心終有一日「後繼無牛」，牛隻會在本港絕種。不過「阿媽」仍抱有一絲期望，等待政府醒覺，保育大嶼山水牛政策終會來臨。

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「媽媽......細佬啊......」牛媽高聲呼喊一會，突回頭說「來了來了」，急急在濕地上分了一堆堆的乾草，原來遠方正有十多隻水牛應聲跑來，享用牛媽準備的「下午茶」。

12年前與受傷水牛的約定

人稱「牛媽」的梁韶華今年69歲，以前住長洲，未曾見過牛，後來搬到大嶼山，才發現與水牛的生境那麼近，但礙於牛的「惡相」不敢走近。直至2009年，有一隻斷了腳的牛突然來到她家，身上滿是傷口，流出黃色的膿。獸醫說，能否康復要看牠的造化。眼看跛腳牛瘦得可憐，牛媽許下承諾「如果你仍能生存，我就照顧到你百年歸老」。跛腳牛命不該絕，奇蹟地從「鬼門關」逃出，牛媽信守諾言，為牠取名「牛牛」。

「牛牛」回歸社區，牛媽也跟隨走入社區，遇上更多不同的水牛，竟不知不覺地愛上了牛。牛媽向獸醫「偷師」學習救傷技能，每逢有牛打架、受傷，附近村民會先找牛媽處理，由原先照顧一隻「牛牛」，慢慢增至上百隻牛。每天風雨不改，到不同村落巡視「搵仔女」，「牠們不知道是星期日、聖誕節或新年，只知道日日有得食，不可以令牠們失望。（自己）曾發燒39度，也拖住草來了」，這些年來，只因超強颱風「山竹」襲港，塌樹把車路封了，放草工作才缺席了一天。

牛媽每年最忙碌是11月至4月，因草地枯乾，她擔心牛走入村民的農田「偷食」，會被視為「搗亂」而趕走受傷，故每天有固定送草路線及時間，讓牛乖乖留在濕地，與他人不用太接近，減少矛盾，「如果我不來，牛會在路邊等你的車，一定要掌握時間，每日差不多時間就要出現」。每日買草已花費1,700多元，除了用自己做地產代理收入補貼，也靠熱心人士捐贈物資。她嘆指，盡量希望牛隻自然生活，但當居住環境已變得不自然，適當時也要幫一把。

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「牛牛」康復後重返貝澳，牛媽兌現承諾，照顧到牠百年歸老。（李澤彤攝）

心痛「鄰居」被趕絕

在別人眼中，水牛的樣子差別不大，牛媽卻找出分別，並掌握牠們出沒地點。如有哪一隻多日未見，內心不禁納悶，有如慈母見子女遲遲未歸，總擔心是否遇上意外。「梁十八」是她最喜歡的水牛之一，牠有一雙很漂亮的牛角，但被絕育後，後腿發育不良。

住芝麻灣的「牛媽」，常見「梁十八」的身影，似是認識多年的鄰居。牠常到望東灣的樹林覓食，政府突然要在該處興建越野單車徑，把樹都砍了，路面變得凹凸不平，覓食就走到更遠。在超強颱風「天鴿」來襲後，「梁十八」消失4天，終被行山客發現死在深坑。牛媽嘆氣道「淒涼啊」，難過了一段時間，她們的合照一直印在牛媽的卡片上。

對於政府護牛政策，牛媽恨政府把牠們當是「流浪牛」，就什麼都不做，恨政府把大嶼山的牛大部分也閹了，憂終有一天絕種。雖然說話起來中氣十足，牛媽說，不知能照顧這群水牛多久，有人對牛只是三分鐘熱度，有人因工作而未能時常照料，暫未找到如她般「瘋狂」的接班人，只希望牛子牛孫能捱到官員覺醒那天，增撥資源照顧牛隻，交予合適團體管理牛隻居住濕地，她就樂意放手了。