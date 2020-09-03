貝澳濕地違規建度假營或被釘契　相鄰地被填土堆泥　明再闖城規會

貝澳是水牛棲息地，何以這土地被堆起磚牆、架起圍欄，甚至建成營舍，濕地也乾枯得如草地？《香港01》記者2016年到該處，水牛仍可浸浴降溫；2018年再訪，部份濕地已被堆泥填土；到今年再視察，更發現這個水牛樂園，部份地方已建起全新的露營設施，以冷暖氣、按摩浴池、戶外燒烤、「與牛同樂」和滕麗明打卡照作宣傳。不過營地今年兩度被城規會警告仍不拆除，或會被「釘契」，而負責人卻說正與當局洽商。 營地旁另一幅400平方米的濕地，亦早已被填土建磚牆，曾經申請改劃為農地被拒，濕地並無復原，明日又再度向城規會闖關，申請改劃為度假營地，但收到5,000份反對意見，規劃署亦表明不支持。 這一整片距離貝澳泳灘約100米的大片濕地，在短短數年間，逐漸變成草地，無論有無城規會「加持」，水牛樂土已經不再。

▼申請改劃度假營濕地及附近生境▼

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兩年前闖關改劃農地失敗 引城規會、環保署鬥法

距離貝澳泳灘100米的濕地，原是水牛的樂土。其中一塊約411平方米的濕地，業權人歐陽錦屏今年7月中向城規會申請改劃成度假營，擬設四輛露營車及四個帳幕供租用，招待20人24小時營運。申請書指毋須大量基建，對環境傷害較小，旅客更可透過營地的自然導賞了解本地生態。

該地2017年亦曾闖關改劃農地被拒，當時《香港01》記者發現，濕地已被倒泥填土。城規會落閘但環保署卻大開綠燈，為工程發確認書，之後又改口指，如發現有人違法就會採取法律行動。

記者上月重返現場，發現兩年前的磚牆仍在，濕地內已滿佈白花鬼針草等旱地植物，旁邊被改裝貨櫃佔據，附近亦見有圍網欄起大片濕地，令水牛生境收窄。

藍框範圍是申請改劃度假營的濕地，黃框範圍是違規經營的「貝浪營舍」。（地理資訊地圖）

以往水牛可浸沼澤降溫 現已變成草地

《香港01》記者2016年曾到貝澳濕地採訪，見證水牛樂土漸被吞噬。長春社高級公共事務經理李少文憶述，以往水牛可把身體浸到沼澤處降溫，遠看只見其探出的頭，但濕地面積明顯減少， 貫穿濕地的水道，在雨季的水流與旱季無異，「似草地多過一個濕地」，目測逾八成濕地已變乾。

城規會收5000反對意見 規劃署表明不支持

該申請早前收到逾5,000個反對或表達關注的公眾意見，暫定明日（4日）在城規會討論。多個政府部門對申請有保留，規劃署亦表示不支持，認為與海岸保護區規劃原意不符，也未能證明有關發展不會對生態及水質有負面影響，批准會為同類申請立下不良先例。

▼貝浪營舍違規經營▼

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濕地中現度假營 滕麗明作招徠

一條馬路之隔、同是濕地範圍內，今年突然出現一個配套完善的度假營「貝浪營舍」，提供BBQ燒烤套餐和露營服務，聲稱可「與牛同樂」。其中「8人豪華休閒區」，住一晚盛惠3,200元，內有冷熱恆溫空調、洗手間、熱水按摩沐浴設備、遊戲室等，官方facebook更用藝人滕麗明到訪的照片做宣傳。

雖是濕地範圍，亦有牛隻在附近吃草，但營地內早長滿雜草，且建有組合屋，範圍內鋪設地板。原本的水牛樂土，乍看猶如草地，部份更光禿禿一片。

地政總署兩度警告清拆 或將釘契

不過地政總署早前發現該處有未經批准的構築物，違反地契條款，今年兩度發警告信要求清拆，但署方再巡視仍發現違規，會採取包括「釘契」等行動。規劃署也表示沒有收到該地點的發展計劃及規劃申請。

董事分別經營建築及裝修公司

根據公司註冊處資料，營地由貝浪營舍有限今年2月成立，董事為張敬安及劉俊豪，張擔任四間公司董事，包括建築公司「瑋基國際發展有限公司」，劉擔任三間公司董事，包括裝修公司「AOB DESIGN CO. LIMITED」。

貝浪營舍仍能預約，該公司表示，將會向城規會申請改劃可放置組合屋，正與署方洽商。公司發言人以原居民自稱，解釋近年社會環境及氣氛不佳，不少人感不開心及難以出外旅遊，故動用私人土地開設營地，讓大家輕鬆玩樂；又稱上幾代靠牛維生，故非常愛惜牛隻，為免牠們在冬天不夠食物，亦有定期購買馬草餵飼水牛。

▼2018年 01直擊填土堆泥▼

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不再發展審批圖內 城規會無權執管填土挖土

貝澳濕地被劃為「海岸保護區」地帶，原意保育易受影響天然海岸環境，不宜發展，若作「度假營」和「帳幕營地」用途，要填土或挖土須先向城規會申請規劃許可。但由於有關地點不屬發展審批地區圖（DPA Plan）覆蓋範圍，故規劃事務監督在該處沒有執管權力。

大嶼山破壞環境個案 貝澳佔最多

截至去年9月，大嶼山共有73宗破壞環境個案，面積達13.26公頃，涉及貝澳的佔近四成，達2.1公頃。發展局局長黃偉綸今年4月在網誌中引述生態顧問指出，貝澳生物多樣性豐富，共錄得超過500種動植物，如較罕見的金裳鳳蝶、長趾蛙等；又擁有本港少數大面積兼具代表性的低地淡水濕地，為野生動物提供棲息和覓食地，特別是倚賴濕地的鳥類和兩棲類。

政府「貝澳、水口、大澳及其鄰近地區的生態研究」即將完成，可持續大嶼辦事處指研究顧問確認貝澳濕地面積佔約13公頃，包括淡水沼澤及季節性濕地，但由於過往沒有就貝澳生態狀況作全面性探討，故没有足夠基線資料作生態及濕地面積比較。

▼2016年 水牛可在貝澳濕地浸浴▼

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傾倒泥頭只需地主同意及通知環保署

長春社公共事務經理吳希文指出，近年南大嶼部分土地業權人由經營露營車改為度假營，事前先平整土地，進行堆泥及舖石屎等，生態、濕地水文大受破壞，致海岸保護區的保護作用名存實亡。他認為，南大嶼本應獲政府重點保育，積極打擊違法行為，但地政總署執法卻非常緩慢，難起警示作用。

在現有《城市規劃條例》，已有「分區計劃大綱圖（OZP）」的地方不能再覆上DPA，故規劃署稱沒有執管權力。而《廢物處置條例》，倒泥及填土只需得到私人地主同意及通知環保署。吳希文指出，環保署並非從環境角度評估申請是否對生態有影響，故認為要修訂上述兩條法例漏洞，才能真正有效阻止傾倒泥頭問題蔓延。