強制檢測大廈｜10屋宇納強檢　元朗區佔3幢　大埔寶馬山上榜

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-07 18:02

本港疫情持續，衞生署今日（7日）公布單日回升至27宗確診，24宗本地個案中，源頭不明個案佔6宗。衞生署公布6宗不明源頭個案分布，私人屋苑元朗翠韻華庭2座及大埔寶馬山第3座上榜；另涉及4個屋邨，包括觀塘安泰邨明泰樓、大埔太和邨愛和樓、東涌逸東邨平逸樓、青衣長康邨康祥樓。

4幢早前有確診者居住大廈被「追補」納入強檢名單：元朗洪水橋偉景園第一座、朗灰沙圍152、153、154號屏唐花園、屯門新墟景新臺2座及九龍城鴻運街3號。 港府昨收緊強制檢測門檻，全港住宅或商住大廈如有一宗確診個案，即使並非源頭不明個案，均會被納入強制檢測範圍。除上述大廈外，涉及名單待當局今晚稍後公布。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日6名源頭不明患者中，包括外傭、退休人士、沙田帝逸酒店餅店廚師、機場洗手間工作者、銷售員、無業人士。

市區佔2幢 位於九龍城及安泰邨

本地不明源頭個案共錄得6宗，連同被納入強檢名單的4幢大廈，即合共10幢。當中元朗區重災，佔了3幢，分別為翠韻華庭2座、洪水橋偉景園第一座及灰沙圍152、153、154號屏唐花園；大埔區則有2幢，即太和邨愛和樓及大埔寶馬山第3座。

其餘5幢只有九龍城鴻運街3號及觀塘安泰邨明泰樓位於市區，其他都在新界區，分別為東涌逸東邨平逸樓、青衣長康邨康祥樓及屯門新墟景新臺2座。

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