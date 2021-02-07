確診大廈｜東涌映灣園累計9人染疫　曾封區文華閣再錄得患者

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-08 00:12

疫情仍然維持雙位數字，本港周日（7日）確診27宗，24宗都是本地個案，當中6宗感染源頭不明。衞生防護中心晚上更新確診患者住址，被圍封的鰂魚涌惠利大廈及紅磡長樂大廈分別新增兩宗及一宗個案，早前已解封的旺角上海街文華閣，再錄得有確診患者居住。而隱暪密切接觸者身份的確診孕婦，則居於油麻地新填地街157至159號。

▼2月7日新增確診個案居住過的住宅大廈名單▼

海怡半島美浚閣再有患者

24宗本地個案中，港島區佔4宗，全部都是有源頭患者，其中兩人住在受限區域的鰂魚涌惠利大廈，另外兩人分別住海怡半島美浚閣及西營盤荔安大廈，值得留意的是美浚閣2月3日已有一名感染源頭未明的19歲男子確診（編號：10530）。九龍城方面，已被圍封的紅磡必嘉街長樂大廈昨日新增一名34歲女病人（編號：10633），紅磡崇愛樓多兩名患者中招，累計有三人染疫。

旺角上海街文華閣及油麻地新填地街157-159號早前已被突襲封區，解封後兩廈今日再分別有一名居民確診。居於新填地街的32歲女士為懷孕26周的孕婦，衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，其同住家人早於1月底中招，但家人故意隱瞞孕婦身分，並吩咐孕婦逃避當局人員，直到孕婦不適求醫才揭發個案。

文華閣解封當天 再有住戶發病

至於文華閣於2月5日早上已解封，但據衞生防護中心資料顯示，一名44歲女患者2月5日解封當天才發病，並與本地個案有關連，相信是早前確診者的密切接觸者。至於油麻地廟街42號，亦有一名患者。

▼2月7日封區檢測：紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈▼

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東涌及青衣亦有多5宗確診，尤以東涌映灣園悅濤軒3期9座最多，新增三人確診，近14日已有9人染疫。東涌的逸東邨平逸樓多一名57歲女患者（編號：10627），青衣長康邨康祥樓亦錄得一名43歲男病人（編號：10634）。

新界西的元朗洪水橋偉景園1座及灰沙圍屏唐花園各增一名患者，屯門景新臺2座亦有一名居民中招。一名25歲男病人（編號：10632）住在天水圍嘉湖山莊景湖居12座，其另一地址為土瓜灣鴻運街3號。

另外，大埔太和邨愛和樓、大埔寶馬山3座及觀塘安泰邨明泰樓各有一人染疫。

過去14天確診患者住所及行蹤一覽：