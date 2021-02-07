確診反彈至27宗　新填地街劏房患者涉瞞報有孕婦同住　最終染疫

撰文： 朱海棋 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-07 17:13

新冠肺炎確診個案又回升，衞生署今日（7日）公布新增27宗確診，包括24宗本地個案，當中6宗感染源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君特別提到，早前一宗住在新填地街159號劏房確診者，故意隱瞞其有一名懷孕的密切接觸者，着他不要回家，而該孕婦上周五（5日）求醫，最後都確診。張竹君表明會研究對上個案採取法律行動，亦呼籲市民如實交代接觸史。

▼1月25日凌晨 佐敦受限區域封區令解除前情況▼

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今日有27宗確診，包括9男18女，年齡介乎3至78歲，其中8人是從社區臨時檢測中心發現。個案中，有3名來自印尼的輸入個案，兩人2月5日抵港，1人1月17日到港。本地個案佔24宗，當中6人為無源頭患者，18宗有源頭的個案，1人為爆疫工地機場三跑患者的密切接觸者。

張竹君指，一名住新填地街159號的劏房患者在1月底確診，當時他可能故意不交代有一名懷孕密切接觸者在家中，當局已安排其餘9名鄰居送往檢疫中心，但患者故意吩咐該孕婦等待其他人撤離後才回家。該孕婦曾經到過伊利沙伯醫院，2月3日不適，2月5日到廣華醫院採樣，其後確診。

▼1月24日 佐敦受限區域禁足令解除後情況▼

張竹君指，會考慮向隱瞞披露資料的確診患者採取法律行動，並提醒市民留意自己病徵、切勿隱瞞其接觸者資料，以免影響家人及他人，一旦發現故意隱瞞不排除會被法律上追討。

▼1月24日 佐敦受限區域居民禁足情況▼

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▼2月6日封區檢測：屯門黃金海岸二期第9座▼

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▼2月6日封區檢測：土瓜灣華發大廈▼