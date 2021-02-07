封區檢測｜第8晚突襲！　海裕閣、惠利大廈、長樂大廈列受限區域

撰文： 陳淑霞 孔繁栩 黃詠榆 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-07 20:28

政府連續第八日突擊封區，今日（7日）傍晚7時宣布圍封旺角海富苑海裕閣，7點半封鰂魚涌惠利大廈，8點封紅磡必嘉街長樂大廈，一晚內三度圍封不同地方。所有「受限區域」內人士要「禁足」逗留其處所，接受強制檢測，直至區內所有人士完成檢測，而檢測結果亦獲大致確定方可離開。行動預計明日（8日）上午６時半至7時完成並解封。

2月7日封區檢測：旺角海富苑海裕闊

▼2月7日封區檢測：鰂魚涌惠利大廈▼

今日圍封地區包括旺角海富苑海裕閣（不包括海富商場），過去14日海裕閣無確診者到訪過，未知是否有新患者出現而未及公布。大批政府人員於晚上七時陸續「進場」，到海裕閣樓下拉起鐵閘，並開始架設帳篷等設置臨時檢測站。

此外，政府亦於晚上7時半圍封鰂魚涌惠利大廈（不包括萬利廣場），翻查資料惠利大廈過去14日有兩人中招，同樣在昨日（6日）確診，分別為54歲有源頭男患者（編號：10595） 及18歲感染源頭不明男病人（編號：10608）。

晚上7時，數十名協助強檢的海關人員到場，他們先登上毗鄰的寶利大廈。大約半小時後，大批軍裝警員拉起封鎖線及架設鐵馬封鎖惠利大廈，一批身穿保護裝備的工作人員陸續上樓。有夜歸的街坊知悉大廈被封，一度猶豫是否回家，亦有居民準備外出時始知被封。另外，現場有交通警員將英皇道上違泊車輛拖走。

▼2月7日封區檢測：紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈▼

長樂大廈有３名居民及１名訪客確診

政府在晚上8時再宣布圍封紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈。長樂大廈有3名居民確診，亦有1名到訪者中招，有源頭及感染源頭不明患者各兩人。其中該名53歲到訪者（編號：10299）為男士，他1月25日到過該廈，同日亦到過富山公眾殮房，1月28日確診，本身為麗港城7座住客。麗港城7座1月23日一名87歲老翁在家暈倒之後不治，富山殮房法醫為遺體做病毒檢測，發現對新冠病毒呈陽性，其兩名家人在他過世後同告確診。

殯儀館職員莫先生指，收到同行通知，得知有機會封鎖長樂大廈一帶，故急急在晚上7時半，回來駛出停泊在街上的出殯車。莫先生坦言，紅磡區內多殯儀館，「點搬呀？咁多副棺材，全部都係人嚟，我哋都無辦法。」他說，明日原本都要開工，但因為封區暫未知安排，「靈車唔係好多，如果靈車拖埋，邊有靈車出殯？」他指，殯儀商會曾開會，即使封區亦應有足夠時間，讓負責人取文件、棺木，「無辦法突然間話點話點，聽日我都唔知7點鐘解封未，攞唔攞到文件。」

▼2月6日封區檢測：土瓜灣華發大廈▼

+ 4 + 4 + 4

當局上周開始連番主動出擊，政務司司長張建宗上周一(2月1日)預告，每日圍封地區可能多於一區，並維持至年廿九（10日）後，當日起至昨日每日都突擊三區，周一圍封尖沙咀彌敦道金鑾大廈、元朗安興街好彩洋樓、九龍城馬頭圍道隆基大樓及油麻地新填地街、眾坊街及永星里一帶。

周二就波及天水圍天恒邨恒樂樓、佐敦長樂街、志和街及彌敦道一帶及深水埗基隆街、南昌街、大南街、北河街範圍共17幢大廈；周三進駐柴灣興華（一）邨美華樓、屯門豐景園第一座及土瓜灣定安大廈D座；周四再封碧街、東安街、廣東道及登打士街一帶及旺角上海街文華閣；周五延伸至元朗富來花園和馬鞍山恆安邨恆江樓；周六則有土瓜灣馬坑涌道華發大廈及屯門黃金海岸二期第9座被圍封。