政府擬規定地盤工人定時檢測　業界冀提供津貼及派員即時檢測

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-08 10:01

本港第四波新冠肺炎持續，食衞局局長陳肇始及發展局局長黃偉綸昨日（7日）分別提及，建造業界正研究要求工友出示陰性檢測證明，才能進入工地；黃更指出，業界需要一點時間擬定計劃，預計本周將公布方案細節，並有信心能在本月內推行。 職工盟建築地盤職工總會理事長徐煒榤今早（8日）於港台節目指，現時地盤承辦商已有不少規定，要求地盤工定時檢測，認為業界比政府走得更前。但他建議，政府可派員到地盤即時檢測或派樽，以及向因地盤爆疫而停業的工人提供津貼。

不少地盤於12月底開始已規定工人須檢測

徐煒榤以工作的地盤康城7期為例，基本上大部分地盤於12月底開始，已規定工人須接受檢測。例如中國建設局規定工人離開地盤3日後，須提供陰性證明才可進入地盤；而金門地盤則規定工人每半個月須接受檢測一次。因此他認為，建築界這一次的反應較快，「今次比政府行得前，比政府快少少。」

徐指，地盤工人與管工不同，未必每日在地盤工作，他們或認為花費200多元檢測不合理。他認為，業畀沒有一個統一的規定，政府可為業界設立標準，例如改善地盤衞生環境等。

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若規定檢測冀政府派員到地盤即時驗或派樽

徐亦指，若政府強制規定定時檢測，「真係行呢一套都冇辦法，兩星期一次都唔緊要。」但他建議，政府應派員到地盤即時檢測或派樽，因工人的上班時間「朝8晚6」，下午時間難以外出檢測。他更指，地盤工人不少「走鬼檔式」在不同地盤工作，「今個禮拜喺度，下個禮拜去咗另一度，咁今個禮拜個報告下個禮拜用唔用到呢？」

徐認為，大眾對地盤存在誤解，指貨櫃的結構與辦公室分別不大，公司亦規定員工只能面對牆壁工作，估計地盤爆疫因工人的個人衛生意識問題，例如工作辛苦而不佩戴口罩，但環境硬件方面已「做到盡」。

地盤出現多宗確診個案後停工合理

徐亦贊成，若地盤出現多宗確診個案後停工是合理，但他強調沒受感染的工人因此失去日薪亦是不公平。他解釋，並非所有工人為「走鬼檔式」工作，認為政府應提供津貼，「起碼畀返六至七成生計，你停咗我真係冇嘢做。」