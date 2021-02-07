政府擬本周公布地盤工須強檢　地盤工冀能報銷：一周一檢都可以

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-02-07 18:14

本港第四波疫情反覆，近日不同地盤內分別出現多宗確診個案。食物及衛生局局長陳肇始於今早（7日）於商台節目表示，現正與建造業界商討，設地盤工人為特定群組，讓地盤工人出示陰性證明才可上班，料將在本周內公布細節。有地盤工人表示，樂意配合政府政策定期進行檢測，亦希望公司能為員工報銷檢測費用。

現場工作人員透露，早上共有400餘人進行檢測，當中有30餘人於地盤工作。（黃穎津攝）

新冠疫情持續，食物及衛生局局長陳肇始於今早（7日）於商台節目表示，現時三跑的情況，與運房局及機管局商量後， 決定「一定驗到陰性先可以返工 」，以控制地盤的疫情爆發，讓工人得以安心。而政府現正與建造業界商討，設地盤工人為特定群組，讓地盤工人出示陰性證明才可上班，料將在本周內公布細節。

不少地盤工人今日紛紛到位於梁顯利油麻地社區中心的檢測中心進行測試，包括強制及自願檢測人士。（黃穎津攝）

地盤工：自行檢測佔休息時間 冀政府派人到地盤做檢測

事實上，接連有地盤爆疫，不少地盤工人今日紛紛到位於梁顯利油麻地社區中心的檢測中心進行測試。記者今日下午到中心視察，據現場工作人員透露，早上共有400餘人進行檢測，當中有30餘人於地盤工作，包括強制及自願檢測人士。

於啟德地盤工作的劉先生屬於強制檢測人士，指公司要求他於本月9日前提交陰性證明，否則便要停工。他稱，公司以往沒有特別要求員工進行檢測，但若政府宣布建造業人士可免費檢測，便會要求員工前往測試，故劉先生至今已有進行4至5次檢測。有關定期檢測方面，劉先生認為自行到檢測中心測試「一定係麻煩」，要佔用自己休息時間，故亦希望公司能於地盤提供免費病毒檢測。

而於青衣地盤工作的張小姐同樣屬於強制檢測人士，她指自己是散工，休息時間少，自己樂意配合政府政策，但希望亦希望公司能於地盤設檢測站，以免佔用自己休息時間。

黃先生「絕對贊成」進行定期病毒測試，一星期一次也不會覺得麻煩，會令他感到安心。（黃穎津攝）

公司要求一月一檢 員工望報銷

地盤工人黃先生則為自願檢測人士。他稱公司要求每位員工每月檢測一次，且進入新地盤前需再提交一次陰性檢測證明，否則不能「開工」，惟公司不會為員工報銷檢測費用。



黃先生指，如若公司能為員工報銷檢測費用，他「絕對贊成」進行定期病毒測試，一星期一次也不會覺得麻煩，會令他感到安心。黃先生又稱：「做測試好快趣，隔日就有報告。否則一人惹咗，家人都麻煩，一有事又要停工停薪。」