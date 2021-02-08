劉智鵬︰通識科確帶有國民教育元素　國家好應份要講

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-08 10:57

教育局於本月4日向全港學校發通告，公布國家安全教育課程框架，中小學涉及八大範疇，通識科課程框架亦曝光。重新冠名科目委員會主席劉智鵬今早（8日）於港台節目表示，通識科改動後「點都會有對比」，將設計3個主題版塊包括香港、中國、世界。至於被質疑通識科改動後，與國民教育科無疑，他回應指，新通識科確實帶有國民教育的元素，屆時使用什麼名字代表新通識科，將會向公眾作出諮詢。

劉智鵬指，通識科確實帶有國民教育的元素，放於第一及第二個主題，即香港及中國。（資坪圖片）

劉智鵬表示，委員會負責為考評及課程設計把關，課程出台後亦有責任監察運作視況。他指，通識科舊委員會已設有小組為課程調查，由6個單元調整為3個主題，工序完成後，則交給現在新成立的委員會處理。

劉承認，通識科改動後「點都會有對比」，因委員會亦考慮舊有的精神及理念，是否適用於改動後的通識科，因此經商討後，在考評方面的改動較大，由七級改為兩級的評分。

▼2月7日封區檢測：紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈▼

+ 19 + 19 + 19

「講香港係無可避免，國家都好應份要講」



劉指，也許改動後主題的設計，令市民及教師認為側重某一方面。但他解釋設計的原因，指3個主題版塊包括香港、中國、世界，「講香港係無可避免，國家都好應份要講，香港國家同全球點互動都要講。」

至於有市民質疑通識科改動後，與國民教育科無疑。劉智鵬指，通識科確實帶有國民教育的元素，放於第一及第二個主題，即香港及中國。他指，「國民教育我覺得應該」，屆時使用什麼名字貼切代表新通識科，將會向公眾作出諮詢，「而家我哋唔係好敢講邊個名好啲。」他亦認為，污名化指一般人對名稱的印象改變，但名稱本身不分正面及反面，「國民教育等於國民既教育，教育唔等於洗腦。」