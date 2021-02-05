通識教育改革｜教局官員簡介會指新教科書如未出爐　或統一發教材

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-05 21:08

教育局課程發展處今日（5日）舉辨首場「優化高中四個核心科目簡介會」，通識科安排引起關注。有與會校長會後表示，教育局代表稱正與出版書商密切聯絡，若最終教科書未及面世，將由教育局統一發放教材。

至於通識科教師轉型問題，據知教育局建議學校安排部份通識專科老師轉教初中科目，引起部份校長不滿：「聽起來不舒服，中學（初中科目）近年已廣推專科專教」，有校長質疑要求教師在疫情下繼續教學，以及熟習新科目並不合理，「如果要老師短短數月內要預備好以英語任教新科？是很困難及太倉卒。」

據知，教育局代表建議學校安排部份通識老師轉為初中老師，說法引起部份校長不滿。（資料圖片／梁鵬威攝）

教育局早前預告通識科將會改革及改名，目標是2021/22學年開始推新課程。教育局今舉辨首場網上「優化高中四個核心科目簡介會」，約400名校長及副校長出席。有出席會議的校長不具名透露，學界憂慮通識教師如何在數月內轉型，及教科書能否趕及開學前出爐。



要求建議高中通識教師「降呢」教初中若不滿



據知，教育局會上引用數間中學情況說明，解釋通識專科老師人手調配建議，惟有校長批評，成為例子的學校通識專科老師人數少，難釋學界疑慮，「教育局話通識專科老師可以轉教初中，聽出來是不舒服，中學近年已廣推專科專教；加上通識科多以中文教，其餘初中科目可能用英文任教，老師在疫情下已相當忙碌，再要在短短數月內預備好以英語任教新科？是很困難及太倉卒，學校安排人手都要深思。」

教育局課程發展處今日（5日）舉辨首場「優化高中四個核心科目簡介會」，被教育局指明須改革及改名的通識科安排引起關注。（資料圖片）

另外，新科目教科書能否趕及新學年出爐亦備受關注。教育局代表回應指，已與出版書商密切聯絡，並透露若最終教科書未及面世，將由局方統一發放教材，「不少老師都擔心踩界，如果有官方教材至少知如何教。」

教育局提5個新科名稱 4個含「公民」字眼



至於科目名稱，有參與會議的學校代表稱，教育局建議名稱包括「公民與國家科」、「國民與社會科」、「公民與社會發展科」、「公民與文化科」或「社會教育科」，亦歡迎教師提議其他名稱。

通識科改革方案中，要求學生到內地考察，佔至少10小時學習時數。（資料圖片）

內地考察表現或列入DSE成績表

內地考察方面，教育局早前公開的通函中及要求學校交回的問卷中，均未有就是否該強制學生到內地考察提問。有校長在會上問及內地考察部份是否必須，惟教育局代表未有直接回應，但重申內地考察屬於「課程一部份」，意味學生必須參與。



而今日會上亦談及，佔10小時學習時數的內地考察主題，參加學生需在考察地點收集資料及撰寫報告等。而教育局正研究如何反映學生在考察中的表現，包括或將考察表現列入學校成績表、DSE證書、學生學習概覽、供「大學聯合招生辦法」（JUPAS）申請使用的比賽或活動經驗及成就。