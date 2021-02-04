通識科整治｜教協：諮詢欠誠意如殺科　贊成認識國家反對單一灌輸

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-04 19:49

教育局早前向全港中學發通函，就高中四個核心科目即中、英、數及通識課程改動，進行為期一個月的問卷調查，最受公眾關注的通識科「改革」方案亦曝光，通識科將重新冠名，建議課程教授國家和香港的憲制關係，即主權治權在中國；實施《香港國安法》與促進香港發展的關係；大灣區發展及一帶一路倡議等。 教協今日（4日）召開記者會，初步回應指諮詢欠誠意，形同殺通識課，業界感到憤怒。教協副會長、中學通識科教師田方澤指，希望政府可以收回諮詢文件，認真聆聽前線的聲音。

教協副會長、中學通識科教師田方澤指，教協贊成學生全面認識國家的最新發展，但是反對單一灌輸學生正面資訊，而迴避討論國家的不足及政府的過失，無助於社會進步。（袁澍攝）

教協指，綜觀諮詢文件，新科目刪減大部分通識科原有的課程，新增內容只聚焦國家正面發展及香港在一國兩制下的角色，難免讓人質疑是政治干預課程。教協副會長、中學通識科教師田方澤指，教協贊成學生全面認識國家的最新發展，但是反對單一灌輸學生正面資訊，而迴避討論國家的不足及政府的過失，無助於社會進步。

田方澤指出，問卷僅僅以學校為單位，且只設兩場教師參與的諮詢會，且問卷前設是同意修訂方向，無反對選項，極具引導性。他強調，加上現在大多學校正在停課，難以反映前線教師的聲音。

教協理事、中學通識科老師張鋭輝指出，課程及考評修訂內容只重國家正面資訊，認為不利於培養明辨思維。（袁澍攝）

教協理事、中學通識科老師張鋭輝指出，課程及考評修訂內容只重國家正面資訊，認為不利於培養明辨思維，且迴避民生議題，刪去社會和政治參與。他指出這樣難以培養學生的高階思維，亦難以培養有見識、有獨立思考能力的世界公民，「倒退係無可置疑的。」

教協指正在設計問卷，希望徵求業界，特別是中學校長及四個核心科目的教師的意見，讓前線可以表達專業意見，在教育局無誠意諮詢之外不致被滅聲。