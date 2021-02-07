張建宗指《香港國安法》產生震懾作用　通識科改革讓教育歸教育

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-02-07 10:33

政務司司長張建宗今(7日)於網誌指，《香港國安法》實施後，2020年下半年香港的公共秩序較2019年「反修例」事件以來明顯改善；《香港國安法》產生了震懾作用，扭轉了社會嚴重暴力的亂局；市民的合法權利和自由得到保障，社會回復正常。 他亦有談及通識科改革，他指，新課程會讓所有學生瞭解國家的發展、《憲法》和《基本法》及法治，加深他們的國民身份認同和公民責任感，以及對當代跨領域課題的認識；而教育局提出的新課程改革目標清晰，方向正確，讓教育回歸教育。

張建宗指，《香港國安法》產生了震懾作用，扭轉了社會嚴重暴力的亂局。（資料圖片）

張建宗指，《香港國安法》於去年6月30日實施，警務處日前公布香港2020年整體治安情況，2020年下半年香港的公共秩序較2019年「反修例」事件以來明顯改善；他認為《香港國安法》產生了震懾作用，扭轉了社會嚴重暴力的亂局，鼓吹「港獨」的行為大大減少，將危害國家安全及暴力行為的風險大大減低。

他又指，《香港國安法》的目的是防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，其中學校在「防範」方面擔當非常重要的角色。教育局上周四﹙2月4日﹚已向全港學校發出通告，就維護國家安全提供學校行政及教育指引，並公布國家安全教育在學校課程的推行模式及相關的學與教資源，協助學校落實相關措施，以維護安全有序的校園學習環境，以及推展國家安全教育。

教育局會為學校舉辦簡介會及專業發展課程，持續與學界保持緊密聯絡，提供適切支援，協助學校推展有關工作。

學生往內地考察是通識新課程其中一環 能認識國情

對於通識科改革，張建宗表示新課程能讓學生聯繫不同學科的知識和技能，並從多角度研習當代課題，在實證為本和具體掌握課題原委和內容的基礎上，培養明辨慎思、理性分析和解難的能力，認同國民身份和發展國際視野，培養正面的價值觀和行為。至於學生往內地考察是新課程其中一環，配合香港教育的課程宗旨，讓他們設身處地認識國情和國家發展。

而他認為教育局提出的新課程改革目標清晰，方向正確，讓教育回歸教育，希望教育界與政府同行，學生和家長，以至社會各界支持課程改革，共同培育新一代成為有識見、負責任，認同國民身份，並具備世界視野的公民。