石籬中轉屋住戶平均輪候公屋6.6年　團體促7月前作首次公屋編配

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-08 13:16

政府將於明年年底前清拆石籬中轉房屋，重建發展成公營房屋項目，早前運房局指涉及329戶，當中79戶則須遷入屯門寶田中轉房屋。香港聖公會麥理浩夫人中心與葵青區議會中轉屋及劏房事務工作小組早前進行調查，發現有五成受訪的石籬中轉屋住戶因火災、執法行動入住，並有九成受訪的石籬中轉屋住戶平均輪候公屋達6.6年。

有居民擔心將被安排入住偏遠的屯門寶田中轉屋，團體建議應於清拆前一年半安排第一次公屋編配，而日後應於市區預留舊公屋單位作中轉屋。

房委會已決定在2022年底清空石籬中轉房屋，有關用地將用作公營房屋發展。（資料圖片/黃偉民攝）

九成住戶正輪候公屋

香港聖公會麥理浩夫人中心與葵青區議會中轉屋及劏房事務工作小組舉辦「葵青區中轉屋及劏房現況研究及支援工作計劃」，於去年12月至今年1月以問卷訪問102個石籬中轉屋住戶，發現90.2%的住戶正輪候公屋，平均輪候年期為6.6年，而中位數則為7年。

調查發現，76.4%的住戶居住於石籬中轉屋居住已達7年或以上，並有53.9%的住戶因火災、清拆或執法行動而入住中轉屋，包括荃灣二陂坊火災、寮屋、梨木樹寮屋、深水埗及大角咀僭建單位等清拆行動影響。大部份石籬中轉屋居民已長期居住石籬擴展市區，並期望未來也可居於市區或擴展市區。

有部分不合乎公屋編配資格的石籬中轉屋住戶需遷至寶田中轉屋（資料圖片/黃偉民攝）

大部分居民不希望遷往寶田

由於有部分不合乎公屋編配資格的住戶需遷至寶田中轉屋，93%的中轉屋住戶不考慮入住屯門寶田中轉屋。住戶呂先生指入住石籬中轉屋前，曾獲安排入住寶田中轉房屋，惟因須一早到藍田上班，最後獲安排入住石籬中轉屋。他指，不希望日後須遷往寶田，擔心塞車等因素。

團體建議，應於清空前一年半、即今年7月或之前安排第一次公屋編配，令居民可於拒絕首次編配後，有足夠的時間等候其後兩次的配屋安排，亦可有助適應新社區等過渡安排。他們亦建議房屋署為家中有兒童、長者及有傷殘病患成員的家庭編配原區公屋。

葵青區議會中轉屋及劏房事務工作小組主席林紹輝指，房屋署曾指會為住戶舉辦簡介會，惟因應疫情延後，促房屋署應盡快安排。（資料圖片/賴雯心攝）

區議員促房屋署盡快辦簡介會

因應不少居民未獲任何通知及相關資訊，葵青區議會中轉屋及劏房事務工作小組主席林紹輝指，房屋署曾指會為住戶舉辦簡介會，惟因應疫情延後，促房屋署應盡快安排，並進行登記等跟進行動，「居民依家得個等字。」香港聖公會麥理浩夫人中心團體及社區工作部主管吳堃廉指，因應政府將發展3個市區寮屋區，加上將有針對工廈和其他違法僭建單位執法行動，認為需要在市區預留中轉房屋單位。他建議，政府可利用空置房屋資源，包括高樓齡公屋的空置單位作中轉房屋。

根據運輸及房屋局早前指，政府初步評估有329戶受影響，其中早年根據當時的政策在入住石籬中轉房屋時獲豁免「全面經濟狀況審查」，有103個住戶，可獲直接安置入住公屋單位；在房委會的「提前配屋計劃」下符合提早獲得編配公屋單位的147 個住戶，可提前在清空日期前獲配公屋，提前時間最多12個月；餘下79戶將安置在屯門寶田中轉房屋。