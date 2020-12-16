健康飲食｜遠離痛風掌握6大飲食原則　減少飲酒外仲要避一款飲品

一旦被醫生確認罹患痛風，幾乎大部分人都急著釐清是不是要避免吃哪些食物，根據台灣《2016年痛風與高尿酸血症診治指引》對痛風者的飲食建議，提到應避免飲用酒精、含果糖飲料，以及高普林（又稱嘌呤) 的紅肉、動物內臟、魚類及海鮮。

▼遠離痛風飲食（按圖了解👇👇👇）

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遠離痛風、改善高尿酸，掌握「4不2要」飲食原則

對於痛風及無症狀高尿酸血症的病人，則有研究指出各類食物與罹患風險分別是：

1. 減少肉類的攝取量：攝食較多肉類的人，比起吃較少肉類的人，罹患痛風的機會高出約41%。

2. 減少海鮮攝取量（海參、海蜇皮除外）：攝食較多海鮮，和吃較少海鮮的人相比，罹患痛風的機會高出約51%。

3. 不建議喝酒，尤其是啤酒及烈酒：跟不喝酒的人比較，每天喝啤酒355cc的人，罹患痛風的風險會提升49%；每天喝1小杯（約44cc）烈酒的人，罹患痛風的風險增加15%；而每天喝118cc葡萄酒的人，罹患痛風的風險則並不見增加。

4. 不建議喝飲料與果汁：因為其中的果糖成分會抑制人體尿酸的代謝。含有天然果糖的水果，由於榨汁所需使用的份量多，長期飲用會有果糖攝取過量的疑慮，因此建議盡量吃原型水果取代喝果汁。

5. 選擇植物性的豆類蛋白質：食用包括黃豆、豆類、蕈菇等蔬菜類的食物，並不會提高痛風發作的風險。

6. 每日攝取適量乳製品：在罹患痛風的風險上減少了44%，不過牛奶也含有蛋白質，建議可作為一日蛋白質的來源，但是不建議牛奶當水喝喔！

其實，比起一定不可吃什麼，建議有肥胖問題的朋友們，先進行減重，平常要喝大量的水，並且控制一日的蛋白質攝取總量，以豆類代替肉類與海鮮，會更有利於改善高尿酸現象喔！

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【本文獲「李婉萍的營養天地」授權轉載。】