地盤工人最快初五須檢測呈陰性才開工　商會：費用、隔幾耐驗未定

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-08 18:59

本港第四波新冠肺炎持續，多個大型地盤頻頻爆疫，政府正研究要求工友出示陰性檢測證明，才能進入工地，料本周會公布詳情，並於月內實施。有建築業商會透露，正與政府洽談計劃細節，初步決定會於星期三（10日）公布，並最快於初五（16日）實施，至於費用問題、多久驗一次則仍未有共識。有建造業工會期望，政府可提供「點對點」服務，安排流動檢測車到地盤，方便工友檢測，

食衞局局長陳肇始及發展局局長黃偉綸昨日（7日）分別提及，建造業界正研究要求工友出示陰性檢測證明，才能進入工地；黃偉綸更指出，業界需要一點時間擬定計劃，預計本周將公布方案細節，並有信心能在本月內推行。

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香港建造商會行政總裁謝子華表示，業界仍正與政府商討細節，初步決定後日（10日）會公布計劃詳情，最快可於下周二（初五）起實行，惟他強調仍需視乎目前檢測量可否配合，才會有最終決定。



至於多少日檢測一次、費用問題等，他指現時尚未有共識，不過相信費用方面沒太大爭議，因坊間有不少途徑可免費檢測，加上商會、議會過往亦不時推出流動檢測車，方便工友。

謝子華認為，相關做法已可有效減低爆疫風險，「好過封地盤」，坦言地盤與家中環境不同，「工地成一千幾百人，都要等十幾個鐘」，不但等候時間長，亦影響工資、生產力等問題。

香港建造業總工會理事長黃平（右二）（資料圖片／李家偉攝）

香港建造業總工會理事長黃平表示，不少地盤工友一早已做檢測，「特別是大型的地盤，一定會做。」對於多少日定期檢測一次，他認為應留待專家判斷，但認為應推行全民檢測，一次過驗所有人，不限特定工種。他指，不少工友擔心因等待檢測結果，而需要「手停口停」，期望可有「點對點」服務，在地盤增設流動檢測車，並將社區檢測中心的開放時間延長。

香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清表示，一般地盤年廿八便會「收爐」，大部分於在初五開工。他說，如政府決定推檢測計劃，應有相應措施配合，期望會有流動檢測車。

機場三跑明日起 拒無檢測陰性工人入地盤



機場三跑地盤爆疫，由明日（9日）起，機管局規定登上前往三跑道系統填海區工地的船隻的所有人員，均須出示14天內的陰性檢測結果電話短訊，並出示香港身份證，核對有關資料，未能出示有效陰性檢測結果，或拒絕出示香港身份證以供核證的人員，將被安排返回出發的碼頭，其僱主亦會獲通知，強調機管局會調派人員執行及監管各項措施。