網媒女記者與男友涉阻差襲警　男友稱遭警打背　女友衣服亦被揭起

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-08 15:44

前年萬聖節多區均有反修例示威，網媒女記者與男友被指阻差及襲警被控，案件今（8日）在在九龍城裁判法院續審，男被告自辯，聲稱當天與女友在旺角區晚飯後，突聞到催淚煙味道，便拖著女友逃跑，期間他感到背部被打， 轉身看襲擊他的人遭防暴警從後毆打，他曾嘗試按低對方的棍，又指當時有警員揭起其女友的衣服，他便衝上前保護女友，有警員向二人表示：「如果你哋乖乖哋就唔搞你。」他稱當時不明自己所犯何事，直至被帶到警署才知為何罪被捕。

男被告譚浚文（24 歲，文員）及女被告郭穎彤（24 歲，網媒記者），控罪指，譚浚文在2019 年 10 月 31 於油麻地咸美頓街近彌敦道交界襲擊督察21982，被控襲擊在正當執行職務的警務人員，郭穎彤則在同地故意阻撓督察21982，被控阻撓在正當執行職務的警務人員。

譚供稱，案發時他在政府任職助理文書主任，一周後被停職，至去年10月才獲通知不獲通過試用期。他與同案女被告郭穎彤為伴侶關係。

譚稱覺背部被打遂用手推對方胸

譚稱，案發當晚二人正在旺角逛街準備到旺角中心吃晚飯，及後看到太子方向冒白煙，傳出催淚彈的氣味，同時有人正跑過來，非常嘈吵，遂拖着女朋友跑向油麻地方向，惟道路狹窄，二人鬆開手各自跑，期間譚感覺到其背包被拉扯，及後有人打其背部，遂以左手推向對方胸口，試圖將對方的棍按下，期後轉身發現毆打他的是防暴警員。他強調期間警員一直無表明身份，而他亦未有如警方所指，以雙拳和雙手襲擊警員。

女友衣服遭防暴警揭起

他續指，有另一名防暴警員打其女友，並揭起她的衣服，他遂衝上前抱着女友保護她，隨後有警員向二人表示：「如果你哋乖乖哋就唔搞你。」惟他們不明自己所犯何事，直至被帶到紅磡警署才獲告知因甚麼罪名被捕。

控方稱警曾以雙手捉住譚

控方盤問時指出，被襲警員曾以雙手嘗試捉住譚，譚反駁指：「佢係打緊我。」裁判官張天雁亦稱：「我都冇印象條片（呈堂片段）有捉佢隻手，係咪你作出嚟㗎呢個case？警員都冇話用隻手嚟捉住佢。」控方未有回應提問，張官說：「你咁鍾意唔答我問題，真係你作出嚟呀？」

官稱警有否捉住譚雙手與案無關

控方翻查筆記後指，警員被盤問時曾在言語間透露過事發時，曾捉住被告雙手，惟辯方稱沒有印象聽過相關供詞，張官亦反駁指，警員供稱襲警事件是在呈堂影片後發生，認為控方緊咬警員有否捉住被告雙手與案件無關。

案件編號：KCCC668/2020