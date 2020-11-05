網媒娛賓記者採訪5.10示威、洗衣街女廁被捕　遭控抗拒警務人員罪

網媒「娛賓」於其FB專頁表示，一名女記者今早約8時被警方上門拘捕，懷疑與其於今年5月10日、在旺角洗衣街女廁採訪期間，被防暴警員拘捕有關，已委托律師跟進。「娛賓」隨後再更新，警方將以 「阻差辦公罪」提告，有可能於下星期提堂。

當日正值母親節，大量市民及示威者於旺角聚集，警方入夜後展開大圍捕，全日累計逾200人被捕，隨後有女記者報稱，於洗衣街女廁遭男警員干預採訪，並以膝頭跪頸，致一度失去意識。

警方表示，於5月11日拘捕一名26歲姓何本地女子，懷疑她在5月10日在旺角洗衣街一公廁內拍照，人員曾警告該女子停止，惟她拒絕合作。該名女子已被暫控一項抗拒警務人員罪（俗稱阻差辦公）。案件將於本月9日下午在九龍城裁判法院提堂。案件交由西九龍總區重案組人員跟進。