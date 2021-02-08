議員質疑無放寬職津門檻無助失業者　羅致光：認真建議考慮申綜援

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-08 16:29

過去一年疫情反覆，失業率高企，政府早前宣布由6月起，放寬在職家庭津貼計劃申請門檻，由現時144小時，降低至72小時。立法會福利事務委員會今日（8日）討論相關事項，有議員質疑措施無助失業人士，更批評政府「孤寒」、「縮骨」，勞工及福利局局長羅致光回應指，如市民收入很低，工時又符合不到職津要求，「認真建議大家考慮申請綜援。」

勞工界議員潘兆平表示，最新失業人數已超過24萬，市民皆擔心在農曆新年後，公司或會倒閉，直言不少工友已捱了很久，基層團體認為政府「諗縮數」、「孤寒」，拒絕推出失業援助措施。

另外，亦有議員關注，可否「先批後審」，加快發放資助。羅致光回應指，政府已簡化了相關程序，由於申請人數會上升，不旦需要更多人手去處理申請，計劃又涉及公帑，相信難以「先批後審」。

民建聯議員蔣麗芸在會上提到，領取職津最起碼要「有工開」，質疑政府如何幫失業人士。（資料圖片）

民建聯議員蔣麗芸在會上提到，領取職津最起碼要「有工開」，即便放寬了申請條件，工作時數亦要72小時以上，質問如兩夫婦都失業，政府對他們有何援助，更反問「局長你會否聘用他們？」



羅致光回應指，如果兩夫婦工作時數不足72小時，實際上賺得僅3、4000元收入，認為職津亦不能滿足他們的基本生活需要，坦言如市民收入很低，工時又不能滿足職津門檻，「認真建議大家考慮申請綜援制度。」

羅致光認為，如市民收入很低，工時又不能滿足職津門檻，「認真建議大家考慮申請綜援制度。」（資料圖片）

會議又提到早前推出的5000元確診津貼，社會福利署助理署長（康復及醫務社會服務）葉巧瑜表示，申請自今年1月後明顯上升，相信與疫情趨嚴重有關。她透露，截至本月4日收到778宗申請，目前已完成審批651宗申請，另外90宗處理中。