職津工時門檻擬放寛 調查：四分一家庭仍無法受惠

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-08 13:58

政府建議，將在職家庭津貼的非單親住戶基本工時要求，由每月最低144小時降至72小時，為期1年。關注學童發展權利聯席研究指出，在疫情下，基層家庭工作時數大幅下降，近一半家庭不符合職津要求，即使政府提出將工時要求降至72小時，但仍有四分一家庭因工時不足無法申請。

聯席指，職津的原意是讓在職貧窮家庭獲得津貼，但現時不少基層面對失業或開工不足，連申請門檻都難達到，批評政府的調整微不足道。

關注學童發展權利聯席研究指出，在疫情下，基層家庭工作時數大幅下降，近一半家庭不符合職津要求。（王潔恩攝）

關注學童發展權利聯席早前進行問卷調查，了解受訪家庭在疫情下的收入變化，以及他們申請職津所面對的困難等。調查在1月10日至2月3日進行，共收回564份問卷。

約一成家庭每月收入不足5000元

調查發現，所有受訪家庭的收入都有下降趨勢。在疫症前，僅3.9%的低收入家庭平均月收入為0元至5,000元，但疫情期間卻增至11.7%；而收入為5,000至1萬元的家庭：亦由疫情前的12.9%增至21.6%。

另外，疫情前後下降幅度最大的是家庭平均月收入1.5萬元至2萬元，由37.1%降至20.2%。

政府建議，將在職家庭津貼的非單親住戶基本工時要求，由每月最低144小時降至72小時，為期1年。（資料圖片）

降低門檻仍不合資格申請

另外，調查指出，疫情令家庭工時有下跌趨勢，疫情前有23.3%家庭工時不足144小時，並不符合申請職津要求，但在疫情下，卻有近一半家庭不符合資格。

研究又指，即使政府提出將工時要求降至72小時，但仍有24.7%家庭因工時不足無法申請，亦有22.7%家庭失去領取高額津貼要求。

疫情令家庭工時有下跌趨勢，疫情前有23.3%家庭工時不足144小時，並不符合申請職津要求，但在疫情下，卻有近一半家庭不符合資格。（資料圖片）

倡高額津貼工時要求

現時職津高額津貼工時要求維持192小時。調查發現，超過四成家庭可達192小時的工時要求，但疫情期間，卻降至不足兩成。聯席認為，政府應放寛192小時的工時要求至176小時，使更多基層能受惠。

而在現行制度下，當基層家庭未能申請職津，便會同時喪失兒童津貼。聯席建議，將兒童津貼與職津分開申請，使基層兒童不再因工時不足而失去津貼支援。

靠散工過活 三個月無工開

阿誼一直在酒樓從事散工，但受疫情影響，有三個月無工開，今個月只能開工4天，不單影響生計，工時更不足約20多小時，即使政府現時放寬工時要求，但仍未能符合資料申請職津，生活雪上加霜。她更指，甚至要八旬母親協助，兒子才能上補習班。

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