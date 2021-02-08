疫苗預約系統將推出　智方便查針卡　創科局派推廣小隊到注射中心

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-08 18:42

本港新型肺炎疫情持續，政府擬於下月起開展疫苗接種計劃。政府資訊科技總監辦公室今（8日）在立法會資訊科技及廣播事務委員會上，提及疫苗接種預約系統的最新進展，指政府疫苗接種系統可讓市民在網站預約兩針疫苗，並且會與醫管局合作，系統可查詢市民接種紀錄，提供電子針卡。 早前當局指，市民可透過智能身份「智方便」，下載電子檢測記錄及疫苗注射記錄。有議員問及當局會否派人協助長者等人士使用，創新及科技局局長薛永恒在會上表示，屆時會在注射中心派駐「智方便推廣小隊」，作宣傳推廣。

▼香港醫院藥劑師學會講解復星疫苗▼

+ 8 + 8 + 8

當局早前表示，疫苗注射預約系統網站最快在本月就緒，市民亦可以在智能身份「智方便」系統上預約。政府資訊科技總監林偉喬在會上表示，系統可供市民在網站上，在不同的注射中心預約疫苗注射，並可一次預約兩針。他又指，會與醫管局合作，系統可查詢市民接種紀錄，提供電子針卡。

新民黨容海恩提到，現時「安心出行」、醫管局程式等太多不同程式，問及政府會否將不同程式集中在一個程式上。薛永恒表示，「智方便」正是一站式平台，涵蓋不同服務，以吸引市民使用。當局表示，現時「智方便」上已可使用28項政府及公營機構服務、21張電子表格，預計年中會增至110項服務。

容海恩指，自己收到投訴指，長者未必懂得使用「智方便」，希望政府可派人到地區，「一站式」地教市民使用。薛永恒表示，將會在注射中心派駐「智方便推廣小隊」，作宣傳推廣。