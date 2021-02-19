失業率7%　老飯店失冬至、聖誕、新年生意月蝕7位數　不裁一人

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-19 08:00

自第四波疫情爆發，政府不時收緊防疫措施，由去年12月10日禁晚市堂食至昨日(18日)放寬，已逾兩個月，昨日公布11月至今年1月的失業率由6.6%上升7.0%，其中餐飲服務活動業的失業率上升至14.7%，然而仍有老店堅持「不裁一人」。 生記飯店於軒尼詩道開業逾40年，老闆黃立仁回顧過去一年，「全年都係蝕，係蝕多定蝕少」，坦言疫情最高峰時，甚至一個月蝕7位數，但亦不忍止蝕離場，望可繼續承傳父親一番心血。生意大減，苦撐逾年，員工需輪流放無薪假，他坦言不欲裁減任何一人，「始終有一種家族感，好多員工都做咗好多年。」

老飯店生記由1976年開業，至今傳至第二代人，捱過沙士、金融風暴，卻遇上世紀疫情，老闆黃立仁原本從事資訊科技業，因父親身體欠佳，1997年正式接手，偕母親一同打理，年長的母親近年已退居幕後。

「細細個已經喺舖頭幫手，做樓面、拖地、送外賣」，每日放學後跑回舖頭幫忙，飯店對黃立仁而言，如第二個「家」，「好多老顧客，有時不見一排，發覺移了民、搬了另一區，由佢未結婚，睇到佢結咗婚，生小朋友」。

第二代老闆黃立仁原本從事資訊科技業，因父親身體欠佳，1997年正式接手，打理飯店。（廖雁雄攝）

「止蝕」離場或更好 惟員工有種家族感



去年2月起，疫情反覆，晚市堂食禁完又禁，「全年都係蝕，係蝕多定蝕少」，每月最大支出是租金、薪金等，早前只可做午市堂食而言，索性停業或更省成本，「但都希望員工有返生計，盡量堅持住。」

「每次措施期滿都會期待。」他苦笑，但每每聽到措施再次延長，失去冬至、聖誕、新年等傳統旺季生意：「個心唔止沉一沉，個心簡直係石沉大海。」疫情最高峰時，甚至一個月蝕7位數，如果結業，「止蝕」離場，會不會更好？黃不諱言，這是一定的，但終究不捨得，「始終有一種家族感，好多員工都做咗好多年。」

去年2月起，疫情反覆，晚市堂食禁完又禁，「全年都係蝕，係蝕多定蝕少」。（廖雁雄攝）

想辦法開源拓新路 包括推盆菜外賣



他說，晚市禁堂食，工作量無疑大大減少，在生記工作的員工一般工作了十多年，為了不裁員，員工間亦難免要放無薪假，「就要同事互相商量，有啲同事因應家庭需要，就睇下點安排時間。」他指，部分員工年紀大，餐廳亦會看看可如何安排，調配崗位，「可能以前做樓面，依家安排佢接電話。一方面節源，另一方面老飯店亦要想辦法開源，開拓新路，包括推出盆菜、佛跳牆等外賣套餐。

疫情致生意大減 員工輪放無薪假



飯店老員工陳先生工作十多年，笑笑：「如果無感情，唔會咁大年紀都喺度做」。經歷過兩代老闆，甚至拜師學藝，「跟佢（黃太）學整餸……好肯教人，關心伙計日常，如果你有財政上難關，佢會幫你，每個人都有高低，同佢講無問題，最緊要有個心喺度做」，近年因年事已高，便改於樓面工作，幫忙處理不同事務。因疫情關係，生意大減，員工要輪流放無薪假，「頂住先唯有」。

飯店老員工陳先生工作十多年，憶述老闆以往亦會幫助財政有困難的員工。（廖雁雄攝）

酒樓兩層面積近8000呎、伙計人手20多人，政府推出的保就業計劃、食肆資助津貼，他認為是「杯水車薪」，望政府推措施時，可更貼地，體諒業界，「疫情無分時間，好多人中午會食飯，大家其實做了好多防疫措施，好多人喺街頭食小食、私人聚會防疫意識仲低」。他慨嘆，整體再不放寬，失業率必然上升，「個整體連鎖反應係好大，越長時間，對整體經濟復甦係越難」，希望政府「可以幫到忙」，避免造成失業潮、倒閉潮。

稻苗學會主席徐汶緯擔心，新年後會出現倒閉潮。（廖雁雄攝）

稻苗學會料飲食業界新年蝕60億元



稻苗學會主席徐汶緯指，中式酒樓主要收入來源為農曆新年，「佔全年7至8成生意」，今年因應疫情，業界只好變招，包括提早至下午4時至6時供應套餐、主力做盆菜外賣等，但生意仍較去年大跌7成，保守估計飲食業界新年蝕60億元。

他認為，即使政府初七起，放寬社交距離，容許食肆恢復晚市堂食，仍然無助解決新年後的倒閉潮，「部分連鎖店打算10間執6間，個體戶都打算不做，看不到曙光，都係會蝕錢」。學會期望政府在短期內，針對停業處所，精準提供現金援助，長遠透過疫苗，令社會恢復正常。