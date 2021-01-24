失業率｜社協倡設失業援助金　上限1.6萬為期半年

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-24 14:05

新冠肺炎疫情持續打擊本港，最新一期失業率升至6.6%。社區組織協會批評，政府自疫情開始以來，對基層市民支援極不足，形容是見死不救，促請政府立即設立臨時失業援助金，向失業人士發放相當於失業前8成工資的補貼，上限1.6萬元，最多6個月，並向嚴重就業不足人士發放援助金，預料兩項措施會有40萬人受惠，未來一年開支約300億元。

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，本港最新失業率創16年新高。（資料圖片）

促預算案「到位地」支援基層及應對社會需要



社區組織協會表示，下個月推出預算案必須以保障基層生活為首要考慮，善用財政儲備，在經濟下行是進行逆週期措施，並推出中長期財政政策，「到位地」支援基層及應對社會需要。

社協表示接觸近萬名基層勞工，經過一年的疫情，在政府不斷的限制下，愈來愈少工作，不少已積蓄快花完，有些迫不得已領取綜援，但更多的是不想領取綜援，或有些因文件問題或家人不肯未能申請綜援，有些則欠債欠租、甚至露宿街頭，三餐不繼，狀況慘不忍睹。

呼籲政府盡快設立「失業及就業困難援助基金」

社協呼籲政府盡快設立「失業及就業困難援助基金」，協助因疫情關係而失業或嚴重就業不足的人士，以為期半年，上限每月1.6萬為標準，簡單而快捷地提供接近其原有收入的財政援助，以彌補其就業收入損失，令他們過渡經濟困境。除此以外，當局亦因考慮租金寬免等短期紓困措施，以及在土地供應與房屋政策、扶貧及改革綜援安全網等方面協助基層。