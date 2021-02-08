兩兄弟疑未能控制性慾　以細妹作洩慾工具　認非禮囚47及33月

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-08 19:30

兩名在家游手好閒的兄弟，疑因青春期未能控制性慾，先後以細妹洩慾，細妹首次被侵犯時更只得9歲，事件被揭發後大哥亦指其弟亦涉案。兩人早前在高等法院認非禮罪，兄被判囚3年11個月，二哥因智障等問題判囚2年9個月。控方在判刑後又指，現年16歲的女事主，現於院舍居住，惟她成年後便不能留在院舍，但到時其兄長又已差不多刑滿出獄，望法庭著房署會否作分戶等處理，惟法官指他未有相關權力，並稱應相信現時的制度。

大哥稱想親口向妹妹道歉

兩名兄弟被告，分別較他們的妹妹X年長9和7年。首被告(24歲，下稱大哥)早前承認3項非禮罪，次被告(22歲，下稱二哥)則承認2項非禮罪。

大哥的律師稱，大哥想親口向妹妹X道歉，他已汲取教訓，望出獄後可找工作，並與X修補關係。二哥的代表律師則指二哥有智力問題，望法官判刑時可考慮。

報告指欠悔意 律師稱溝通問題

惟報告卻指兩名被告均欠真誠悔意，兩人的律師均指，這或出於溝通問題，強調兩人有真誠悔意。

法官判刑時引述多份報告，其中X的創傷報告指，其智力不及正常水平。而她現時對事件感平靜，未有再想起事件。此外，X口頭上表示寬恕大哥和二哥，惟她仍未準備好再見兩人。

大哥懶散未繼續工作

此外，報告亦指兩名被告終日閒賦在家，未有工作。大哥曾工作一段短時間，但因懒散等問題， 未有繼續。此外，兩人亦因X青春期的身體轉變，未能控制性慾犯案。其中大哥曾在二哥面前非禮X，強迫她為其性工具。

二哥覺遭大哥出賣感憤怒

對於大哥在錄影會面中提及，目賭二哥摸X的胸，報告指二哥覺得遭大哥出賣，因此憤怒。

法官在判刑時指，法庭需判處阻礙的判刑，以表達法庭不會姑息此類罪行。法官斥責大哥為滿足私慾而犯案，考慮其犯案涉及的案情等，判他監禁3年11個月。考慮二哥是智障人士，以及其涉及的案情，最終判監2年9個月。

一家居住在公屋單位

案情指， 大哥、二哥、X和父母同住一個公屋單位。於2015年6月某天，大哥、二哥和當時年約9歲的X在家。二哥在打遊戲時，大哥走上X的床上，脫去雙方的褲子，側身躺在X身後，以陽具接觸X的私處。他又把手伸入X的衣服內摸胸。

事主只向母提遭大哥騷擾

大哥二哥於2018年11月和12月，先後以相同方法非禮當時12歲的X。X曾向母親透露遭大哥性騷擾，但因她和二哥的年紀較接近，X比較不介意，因此未有透露亦遭二哥侵犯。

大哥向警爆二哥也有摸胸

惟她於2019年初，向班主任和社工透露遭大哥和二哥侵犯，校方遂通知警方。大哥被捕後，在錄影會面中承認曾把陽具放在X的兩腿中間，然後前後郁動，他之後在另一邊自瀆。

二哥被捕後，起初否認性侵X。惟第二次錄影會面時，警方向他播放大哥的錄影會面，提及目賭二哥摸X的胸，二哥回應指：「點解佢隊我出嚟呢？」在第三次錄影會面中，他承認曾兩度非禮X。

案件編號：HCCC2/2020