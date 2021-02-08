Clubhouse在內地被封禁　議題敏感只是次要原因

撰文： 趙觀祺 最後更新日期： 2021-02-08 22:35

語音社交媒體Clubhouse於8日（周一）傍晚7時許被內地封鎖，現時內地民眾需要翻牆才能使用，消息一出即引起兩岸三地網民關注。不少人的第一反應是聯想到Clubhouse平台上大量的敏感議題導致內地要出手管制，但實情又是不是這樣呢？

誠然，在Clubhouse平台上的確有不少在內地視為極為敏感的討論題目，其中包括新疆及西藏局勢、香港局勢、台獨議題、八九學運等等。在軟件被內地封鎖前，世界各地華人均可以在平台上發表意見，實為極少數內地人可以用作同境外人士交流的外國應用程式。

美國智庫「新美國」數字經濟研究院、史丹福大學網絡政策中心「數字中國」項目主編魏光明（Graham Webster）早前接受美媒採訪時也指出，中國政府定必密切關注事態發展，以了解平台是否存在對穩定或對中共政權支持的威脅，一旦出現危險的特定事件，相信平台將會被關閉。

Clubhouse平台上的議題敏感的確是其遭內地封鎖的原因之一，然而若把這一因素看成是Clubhouse被禁的主因，則是見木不見林。

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更重要的是，對中國政府來說，這更涉及到輿論監管。在今日之中國，私下言論自是無人監管，然而可影響社會導向的公共輿論依舊受到嚴格監管。Clubhouse以語音為載體的半公開互動模式，相較於其他社交平台更難監管。而無法被管控和監督的公共輿論，在今日的內地依舊沒有存在的空間。

此外，所謂「橘越淮為枳」，Clubhouse的特質是在公共話語空間裏建構小型社會。然而在內地今日貧富懸殊、地廣人多的情況下，使得Clubhouse極易成為小眾群體的半封閉媒介，成為非法傳銷或非法傳教的渠道。

是以，即便平台上沒有台獨、香港社會運動等敏感議題，該軟件的這兩個特質也會使其在內地被禁。

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