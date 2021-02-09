國安教育｜楊潤雄：教師有責任解釋對與錯　禁當具爭議議題討論

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-09 12:16

《港區國安法》實施約半年後，教育局早前向全港學校發通告，公布國家安全教育課程框架。教育局局長楊潤雄今日（9日）強調，「（國安教育）最終目標非要求背出法例，而是有國家安全意識」。他重申，教師有責任解釋對與錯，若只直讀課本內容，並非盡責做法，而教育局會為教師提供有關國安法的培訓，「理解國家安全對香港而言，大家都要學」。

楊潤雄說，期望中小學教育與國民教育緊扣，要求學生認同國民身份，認識中港關係，「最終目標非要求背出法例，而是有國家安全意識」。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（9日）出席新城電台節目時，回應有關國安教育事宜。他說，政府期望中小學教育與國民教育緊扣，要求學生認同國民身份，認識中港關係，「最終目標非要求背出法例，而是有國家安全意識」，若學生有不理解可提出，由教師解釋。



至於會否因學生有不同意見而遭舉報？楊笑言，教師有責任解釋對與錯，「結論必須維護國家安全，是大事大非，不可視為富爭議性議題討論。」他又稱，若教師只直讀課本內容，並非盡責做法，教育局會為教師進行有關國安法培訓，「理解國家安全對香港而言，大家都要學」。

政府擬在2021年9月推行改革後的通識科，楊潤雄承認，出版新課本時間較緊，未必趕及開學有課本，但他稱，新課程首年內容涉及的憲法、基本法等，政府可提供資料作教材。（資料圖片）

通識科改革：教科書未必趕及開學 惟一定有教材



政府擬改革通識科，並更改科目名稱。楊潤雄指，理解坊間對科目有不同意見，而政府已按通識科舊有課程宗旨及目標，再按課程發展議會及考評局討論後，提出新的課程內容，希望學生認識世界議題，了解中港關係。教育局已向全港中學發問卷調查，他期望今年9月的新學年，可在中四推行新課程，促進學生多元學習。



楊潤雄又說，以往通識科可討論不同議題，教師可按學生興趣預備，而出版商亦有出版一些科目的課本。早前局方已試行審閱課本，對於新課本能否趕及開學前推出，他直言，一般審閱及出版課程需時長，承認時間「很緊」。他強調，新課程首年內容，如憲法及基本法等，政府可提供資料作教材之用，「有信心開學時一定有教材」。