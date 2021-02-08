通識科改革│劉智鵬︰一個中國大前提　能否到台灣考察仍在討論中

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-08 13:14

教育局於本月4日向全港學校發通告，公布國家安全教育課程框架，中小學涉及八大範疇，通識科課程框架亦曝光。重新冠名科目委員會主席劉智鵬今早（8日）於港台節目表示，新通識科採用選擇題不代表變得簡單，指海外的研究院考試亦採用選擇題。他指，舊通識科課程內容繁多，須用文字作答問題，認為中學生難以處理如此複雜的問題。此外，被問到台灣或澳門是否包含在內地考察的範圍內，他指委員會仍在討論中。

劉智鵬指，通識科改為選擇題作答，不代表變得簡單，或學生不能發揮。（資料圖片）

選擇題不代表簡單 A答案正確不代表其他答案錯誤



新通識科改動後，除了評級變成合格與不合格外，試卷將改為選擇題作答。劉智鵬指，選擇題不代表變得簡單，或學生不能發揮，例如美國研究院的GRE考試採用選擇題。他指，A答案正確不代表其他答案便是錯誤，而是A答案最為貼近正確，又指許多專業考試亦同樣出題。

劉亦認為，過去通識科的課程設計及考題，均存在不容易處理的問題，首先是課程內容繁多，第二是用文字回答論證問題。他認為，中學生的年紀處理如此複雜的問題，「呢個要求唔容易做到。」他更指，即使大學生入學初期，只須完成研究性或探索性的功課，現時通識科將不同級別的難度混為一體。「放喺大學課程，都唔係咁多學生咁輕易做到，我覺得係設計嘅時候，未必諗到嘅結果，所以要改咗佢。」

劉智鵬認為，過去通識科的課程設計及考題，均存在不容易處理的問題。（資料圖片）

節目主持人質疑新通識科在「政治參與」方面的內容被削弱，劉解釋，雖然高中生於18歲獲投票權，但他認為許多社會生活的議題非常複雜，包括房屋土地、貧富懸殊等。例如年輕人的聲音認為應發展棕地，但他指出問題牽涉到新界歷史，倘若棕地能夠發展，地主早就拋售圖利。因此他質疑，過往的通識科育不妥，「你（教師）係教佢答考試，定教佢學到應該嘅知識？」

能否到台灣考察仍在討論中

此外，新通識科亦將新增到內地考察的課程，問到台灣或澳門是否包含在內。劉表示，在一個中國的大前提下，能否到台灣考察的問題，委員會亦在討論當中。至於近日有學生表示不想到內地考察，「咁係咪當係冇達標呢？我咃要再傾。」

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