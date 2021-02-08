通識改革│劉智鵬：通識保留批判性思考　僅字眼改為明辨慎思

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-08 12:38

教育局於本月4日向全港學校發通告，公布國家安全教育課程框架，中小學涉及八大範疇。重新冠名科目委員會主席劉智鵬今早（8日）於港台節目表示，新通識科仍留有批判性思考，只是該詞已作出調整，改為「明辨慎思」。他指，該詞源於英文「Critical thinking」，於英文版新通識科並沒有抽走，視乎如何去演繹。

劉智鵬指，由於歷史原因，當時英文一詞「Critical thinking」，後被翻譯成「批判性思考」。（資料圖片）

節目主持人問到新通識科是否抽取了批判性思考，劉智鵬作出了詳盡的回答，指「批判性思考」一詞已從翻譯上作出調整，改為「明辨慎思」。他解釋，由於歷史原因，當時英文一詞「Critical thinking」，後被翻譯成「批判性思考」。他認為，該詞的翻譯與「批評」字眼上接近，雖然批判為中性詞，但批評為貶義詞，認為或會容易讓人造成混淆，「有時會撈亂咗呢樣野。」

劉續指，「批判性思考」一詞的英文「Critical thinking」，於英文版新通識科並沒有抽走，視乎如何去演繹。他估計，因考評部分的卷二取消，只保留卷一作調整，才令人覺得最能發揮批判性思考的部分已消失。

教育局於本月4日向全港學校發通告，公布國家安全教育課程框架，中小學涉及八大範疇。（資料圖片）

翻查資料，「明辨慎思」出自《禮記‧中庸》第二十章。全句為「博學之，審問之， 慎思之，明辨之，篤行之。」 全句的意思是，廣博地學習，詳細地求教，慎重地思考，清楚地分辨，切實地履行。

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