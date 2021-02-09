迎牛年｜旅發局「香港春日市集」開鑼　老夫子限量口罩售45元一盒

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-09 14:56

即將踏入牛年，旅遊發展局的「迎春接福．就在香港」新春推廣，於今日（8日）正式開鑼，其重點推廣的網上新春市集「香港春日市集」，由即日起至2月26日（年廿七至正月十五），將推介共數百款產品，包括永年士多首次推出的「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」、老夫子限量特別版賀年口罩等。此外，旅發局網站亦上傳一系列網上短片，如風水設計師分享牛年家居擺設貼士等。

旅發局重點推廣的網上新春市集「香港春日市集」，由即日起至2月26日，將推介共數百款產品。（網站截圖）

旅發局指，今年的農曆年推廣將加入線上元素，將創意注入傳統，增添節日氣氛；再配合旅發局「旅遊．就在香港」平台的線下優惠。如疫情轉趨穩定，市民可選擇出外享用商戶優惠，歡度佳節。至於該局推出的網上新春市集「香港春日市集」開始營業，由即日起至2月26日（年廿七至正月十五），一連三周推介逾70個本地品牌，共數百款產品。

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旅發局亦指，除賀年應節美食，還有情人節精品，不乏獨家及首次發售商品，供市民網上選購，包括︰老字號與年輕品牌聯乘的應節美食、富香港特色的創意禮品、「家中饗樂」摩登新春美食、情人節必買的心思手作。

永年士多首次推出「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」，以原隻龍蝦炮製，售1,288元；卅二公館亦推出的「鮑魚龍蝦撈起」，加入原隻波士頓龍蝦及鮑魚，售1,280元；亦有荔園有禮精裝曲奇禮盒附送利是封揮春，以及荔園大象公仔，售228元1盒。而最便宜為老夫子限量特別版賀年口罩，售45元1盒。

▼2.7維園年宵花市情況▼

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旅發局指，市民參與「香港春日市集」内的網上小遊戲，有機會贏取市集的折扣優惠或賀年福袋。旅發局亦推出一系列網上短片，如找來風水設計師分享牛年家居擺設貼士、廣東話拜年賀語教室等，向旅客介紹農曆新年文化。

市民和旅客亦可於旅發局網站自製牛年主題的電子賀卡，或使用特別設計的社交平台 ，即Facebook及Instagram的AR拍攝濾鏡，向親友線上拜年，送上別出心裁的牛年祝福。