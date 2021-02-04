迎牛年｜旅發局推線上新春市集　公利蔗汁聯乘手工糖擺脫老土形象

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-04 08:00

新冠肺炎疫情肆虐，旅發局宣布大年初暫停舉行「新春國際匯演」，將賀年活動移師網上舉行，包括下周一（8日）至26日，舉辦「線上」新春市集，邀請6個本地老字號與年輕的新派品牌聯乘，設計新的賀年食品，讓居家抗疫的市民亦能被節日氣氛包圍，大快朵頤，當局亦希望藉此協助受疫情重創的商戶。 獲邀參與活動的馳名蔗汁店公利與手工糖店合作，推出4款涼茶口味「枕頭糖」，把涼茶原材料加入其中，限量推出300盒。公利冀藉糖果擺脫涼茶「黑蚊蚊」的老土形象，並延長其保存期，把涼茶打做成香港手信，將中式涼茶文化推廣到海外。

公利真料竹蔗水屹立上環荷里活道逾70載，一直於戰前唐樓的地舖營業，不論是涼茶櫃台、紙皮石牆身，甚至是海報牌匾，店舖格局都停留戰前，店內的榨汁機更是由1948年開業沿用至今，在店內喝着清涼的蔗汁或涼茶，猶如時光倒流到50年代。公利的懷舊格局近年成為「打卡」熱點，尤其是熱愛保育的年輕人和旅客，惟疫情下令其生意急挫80%，難以經營，遂接受旅發局邀請，冀打出新血路。

公利真料竹蔗水第四代傳人崔文斌指，「聽到係做糖呢，覺得好有趣，可以試一試。」他直言傳統涼茶面對很大問題，保存期太短，而且這類舊式老舖顧客的年齡層太狹窄，難以打入年輕人市場，「唔想大家飲涼茶黑蚊蚊，一陣藥材味」，而喝涼茶亦不應抱着「有病先嚟飲，好老土」的觀念。

他接手公利9年間，一直思考轉變涼茶的模式，把品牌年輕化，同時化身成旅客能帶返家鄉的手信，將涼茶文化弘揚海外，崔曾與本地手工啤酒和雪條品牌合作，惟後者保質期比涼茶本身更短，更難讓遊客帶走，而今次做糖則與其理念不謀而合，便決定接受旅發局的邀請，與西班牙手作糖品牌Papabubble合作，推出手工拉糖。

今次是公利首次與糖果店合作。Papabubble店主何詠欣苦笑道，最困難是研發和構思的時間非常倉卒，只有短短3日，「短時間內攞咗啲料返去，研究諗下點樣做去帶出個口味，即刻去試」。為求帶出涼茶的原汁原味，個子嬌小的她不時到公利把大批涼茶搬回店內，強調所有糖果均不添加色素和防腐劑，但涼茶的保存期卻能由兩、三日延長至3至6個月。

今次聯乘的「枕頭糖」有4種口味，包括蔗汁、火麻仁、酸梅湯及五花茶，崔文斌笑言，本來只打算推出兩種口味，惟其太太喜歡喝酸梅湯，便遊說Papabubble加推其他口味，最後太太亦滿意成果。

他續指，「你飲涼茶未必接觸過個原材料」，而今次推出的枕頭糖則能加入涼茶原材料作為餡料，提升涼茶的香味，例如在五花茶味加入乾菊花、火麻仁味加入火麻和炒香了的白芝麻、而酸梅湯則加入了山楂餅等，形容非常接近傳統涼茶的味道，「還原度近八成」，他自己則最喜歡五花茶味。

崔文斌透露，其父以往不贊成革新，二人更多次爭執，但今次推出的手工糖連父母也讚好！（旅發局提供）

他透露，父親以往卻不贊成革新，二人更多番爭執，但接掌涼茶店多年後，慢慢學懂如何在傳統和革新中間取得平衡，今次推出的手工糖連父母也讚好！

崔文斌和何詠欣均寄望今次聯乘能「殺出新血路」，他們對此很有信心，更已計劃在年宵期後，繼續炮製涼茶糖果，打造飲涼茶保健的新潮流。（旅發局提供）

公利位處旅遊熱點，以往遊客佔生意30%，Papabubble亦很依賴婚宴等活動，兩店均遭受疫情重創。崔文斌表示，慨嘆「條街冇人」，最嚴重時生意急挫80%，即使有客人透過外賣平台訂單但仍未能救市，二人均寄望今次聯乘能「殺出新血路」，吸納更多新客戶，他們對此很有信心，更已計劃在年宵後，繼續炮製涼茶糖果。

另一個聯乘品牌則是傳統涼果店么鳳和紙品公司Papery推出的特色紙製年桔新年全盒，配上笑口棗、角仔、糖蓮子、紅瓜子、糖東瓜等5款么鳳出品的新年涼果，限量300盒。Papery創意總監任加恒指，全盒的設計理念圍繞「傳承」，在封面加上角仔、糖蓮子、紅瓜子等圖案，冀將么鳳60年的傳統元素融入六角形賀年全盒。

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全盒內更設有紙製立體機關，拉起時會變身成立體桔樹，寓意大吉大利，任加恒指此機關是從兒童圖書取經，由設計概念至成形，約花了2個月時間，製作時更需要人手摺疊及黏貼，形容很考心思。

么鳳第三代傳人司徒永信指，今次是么鳳首次推出新春聯乘產品，希望老字號與年輕品牌合作能擦出新火花，他大讚全盒設計漂亮，中間的年桔好有噱頭，形容今次產品傳承以往過年送桔作禮物的習俗。