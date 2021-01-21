迎牛年｜旅發局推線上、線下新春活動　酒店級盆菜推介價數百元起

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-21 17:26

受疫情影響，旅發局早前已公佈，不會於今年大年初一舉行「新春國際匯演」。雖然不辦實體活動，旅發局「變陣」繼續向市民提供零售餐飲優惠，及於新春期間，為業界帶來額外宣傳平台，市民在家抗疫仍能感受節目氣氛。 旅發局指，於2月8日至26日（即年廿七至正月十五），舉行「迎春接福‧就在香港」新春推廣，會在線上及線下並行，除有創意網上市集，亦有餐飲和零售業界的新春美食和優惠，當中不少為城中著名食店及品牌，部分酒店級盆菜定價約千元起跳。

半島酒店嘉麟樓推出特色盆菜，價格為1988元起。（旅發局提供相片）

旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局去年中推出「旅遊·就在香港」本地宣傳平台， 旨在推動本地消費。在此宣傳平台下，可將部分大型活動移師「線上」舉行，亦可加入「線下」元素，因應疫情變化，靈活進行推廣，甚至將傳統賀年活動移師網上舉行，希望以全新方式為市民送上新春祝福。

旅發局「線上」新春市集，將主力推廣本地創意，推廣期橫跨農曆年、情人節及元宵佳節，會全新演繹傳統賀年精品，由本地原創年輕品牌與老字號聯手，為今次網上新春市集設計全新賀年精品，獨家在網上新春市集限量發售。此外，市民以手機或電腦上網參加遊戲，亦有機會贏取網上市集的折扣優惠，或內附賀年精品的旅發局福袋。

另外，旅發局亦與城中多所著名食店合作，推廣適合2至4人享用的賀年美食，供市民帶回家分享，部分價錢只為數百元。

「線下」優惠方面，旅發局亦聯同酒店、景點、餐飲及零售業界，繼續於「旅遊·就在香港」平台，推廣各式「線下」優惠。如疫情稍後轉趨穩定，市民可選擇外出享用商戶的不同優惠。當中山頂「送鼠迎牛」新春優惠，於牛年或鼠年出生之人士，可以優惠價28元，換購原價99元的山頂纜車當天來回套票。

旅發局表示，現時旅客仍未能如常來港旅遊，旅發局會以公關手法及利用社交媒體，向旅客介紹香港的傳統過年習俗，亦為海外媒體和KOL安排特備的新春文化節慶網上導賞團，透過他們的平台報道和分享，讓旅客未能來港，也能感受香港的農曆新年氣氛。