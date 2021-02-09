林鄭：年假後學校復課、重開部分營業處所　承諾新年假期不封區

撰文： 彭焯煒 翟睿敏 林劍 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-09 10:52

新冠肺炎第四波疫情持續，政府連日來多次在全港各區劃出受限區域，強制居民進行檢測，但多區區域均沒有發現確診個案。 特首林鄭月娥今（9日）出席行政會議前見記者時表示，相信今年農曆新年會比較平靜，呼籲市民減少聚會，期望年假後香港可逐步回復正常情況，冀市民齊心抗疫早日零確診。她指第四波疫情已緩和，近七日確診個案已跌至低雙位數，平均每日26案，比高峰期下降七成，而源頭未明個案亦是單位數。 她又指，新春假後學校將復課，亦正積極考慮部分處所可重新開業。至於新冠疫苗，林鄭指有三方面資料可參考，並非僵化處理，亦不應滲入政治成份。

豁免科興疫苗期刊數據 林鄭：不能僵化處理

被問到科興疫苗的數據未有如以往在學術期刊刊登，是否反映政府降低疫苗的標準。林鄭回應指，香港一向在使用疫苗一套認可機制，但由是次疫情，在法例下有特殊特處理，容許政府無需要經過一個時間頗長的程序入口疫苗。

林鄭指，根據法例，專家委員會在考慮是否介入疫苗時，需考慮臨床數據、疫苗在其他監管機構的看法和是否在期刊刊登，其中要滿足兩項條件便好，形容做法並非僵化，同樣也要要由專家委員會認可並推薦予食衛局局長，再由食衛局局長批准在香港使用。

林鄭強調，政府有決心為全民接種新冠疫苗，希望很快可開始接種，但由於全球疫苗供應緊要，來港的時間或有影響，但她希望市民要以客觀、科學看待疫苗，不要因小部分在疫苗議題上滲入政治成分，影響市民接種的誘因。至於新疫苗若出事由誰負責，林鄭指各專家無個人責任，政府會成立保障基金，若市民在接種疫苗後有問題可向基金索償。



要求教職員檢測 林鄭否認針對教師

對於教育局日前宣布，所有幼稚園及中小學、補習學校在農曆新年假期後，面授課堂時間可增加至以不多於全校人數三分一；如學校能安排全校教職員在復課前14天內完成檢測，可向教育局申請全校恢復半天面授課堂。



林鄭否認做法是針對教師，強調教師和學生是「需保護群組」，正如現在已為安老院員工進行近9輪強檢，旨在保護長者的安全，強調不是針對性行為。

林鄭月娥。（梁鵬威攝）

籲市民農曆年假勿聚會

【09:50】林鄭月娥先向市民拜早年，祝大家身體健康，出入平安。她表示，正如早前所說，希望今年有一個平靜的新年，市民不能鬆懈並要減少外出，包括家庭聚會，要注意個人衛生，希望新年後可回復正常生活。

林鄭希望市民不要灰心，提到自11月起的第四波疫情，目前已明顯緩和，過去7日的確診數字是181宗，平均每日26宗，與第四波疫情最早的11月中數字相若，較高峯時下降接近7成。至於源頭不明的個案在過去7日有48宗，平均每日少於7宗。

至於另一指標是污水監測，林鄭說一直有留意香港大學的測試，近日發現已很少再有紅色陽性指標；在即時有效繁殖率數字，林鄭說最高RT值（感染患者能傳染的人數）已由3降至0.6水平，形容是十分正面的進展。

林鄭又說，政府在過去曾25次強制封區，當中有24,000人次曾需要強制檢測，發現4個確診個案，她形容找不到確診個案是好的指示，而上述多項標都給予政府在抗疫上一定信心。

▼林鄭月娥2月8日到佐敦文英樓視察▼

積極考慮年假後重開部分營業處所

林鄭表示，感謝市民對防疫措施的配合，對於強檢、限制區域等，那麼政府就不需要大量人手執法，她再次呼籲市民按時接受檢測。於農曆新年，初一至初四期間，19個檢測中心會如常運作，不過每日時間會稍短。林鄭感謝負責檢測的合作夥伴，以及參與的公務員同事，政府至今已動員過1.1萬人次，來自不同部門的同事，參與強檢及限制區域工作。

林鄭又提到，商界和市民近日都關注一些恢復正常生活的條件，於疫情不惡化的前提下，過年後有條件可逐步放寬。其一是讓學生回校上課，因長時間沒有面授課堂對其影響太大，兒科醫生、教育界都認為應在安全環境之下，安排學校有序復課，教育局正與教育界商討安排；其二，一些被關閉的處所，都表示願意積極配合防疫措施、安裝安心出行程式，政府正積極考慮業界意見，讓其部分開業。近日政府開放戶外運動設施，市民可於假期間使用，但請勿有人群聚集。