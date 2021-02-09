兩成公屋申請者為新移民　單身申請者入息較兩年前急跌一成

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-09 19:10

自2018年後，房屋署每兩年會為公屋申請者作統計調查。最新結果顯示，截至去年3月底，房委會一年間收到約2.8萬宗公屋申請，當中在並非居於公屋的一般申請者中，有2%須住在床位或閣樓。 調查亦發現，內地新來港人士在一般申請者及其家人中所佔比例，過去多年一直徘徊在兩成或以內。最新數據顯示，截至2020年3月底，有20%是內地新來港人士，較2018年的19%微升。另外，有申請者表示，有意安排內地家人或親屬來港定居，若按數字推算，料當中有涉約1.4萬宗申請。 調查亦發現，非長者單身人士每月入息中位數為9,000元，較2018年的一萬元急跌一成，他們申請公屋的原因是「希望獨自居住」。

最新發現，截至去年3月底，公屋在過去12個月多約3萬宗申請。（資料圖片）

房屋署在2020年第一季進行調查，隨機抽出4,000名公屋申請者，回應率為77%。

一年多2.8萬宗公屋申請

資料顯示，截至去年3月底，公屋一般申請約有15.35萬宗；非長者單身人士則有10.36萬，比例分別是六四比。

於2019年4月至2020年3月期間，一般申請者及非長者單身人士的新登記宗數，分別有1.92萬及9,100宗，合共約2.83萬宗。

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兩成申請為新來港人士

調查結果發現，截至去年3月底，一般申請者及其家人當中，20%是內地新來港人士（即居港少於7年的居民），較2018年的19%微升。

另外，有約6%的一般申請者表示，有意安排內地家人或親屬來港定居，他們大部份是配偶關係（46%）；其次為子女（32%）；而「其他人」亦佔12%，當中包括兄弟姊妹、配偶的父母、子女的配偶等；至於非長者單身人士，亦有5%申請者有意安排內地家人或親屬來港定居。若按15.35萬宗的一般申請、10.36萬宗單身申請推算，料當中有涉約1.4萬宗申請。

不過，房屋署文件強調，這只是申請者的意向，若其家人或親屬日後來港，與申請者會否將他們加入現時的公屋申請並無直關係。

最新資料顯示，在並非居於公屋內的一般申請者中，有約2%人居於床位或閣樓。（資料圖片/張浩維攝）

此外，結果亦發現，一般申請者的每月家庭入息中位數為12,700元，最多人因「現時居所租金高昂」而申請公屋（46%）。

而非長者單身人士中，他們的每月入息中位數為9,000元，較2018年的一萬元低。他們最多人因「希望獨自居住」而申請公屋（58%）。

近8成一般申請者非住公屋 2%人住床位閣樓

調查發現，所有一般申請者的平均年齡為48歲，當中大部份人住在私樓（64%），有78%的申請者及其家人並非住在公屋。

截至去年3月底，當時並非居於公屋的一般申請者中，居於整個單位的約佔58%，而居於床位或閣樓佔2%。

公屋一般申請者的平均年齡為48歲，非長者單身人士則為36歲。（資料圖片）

單身者排公屋學生佔一成 四分一人擁大專或以上學歷

至於非長者單身人士，他們的平均年齡則為36歲，有約7成人從未結婚。房屋署指，有11%單身申請人已婚，而部分申請者的配偶和子女居於香港以外地方（以內地為主）。

資料亦指，當中有25%的單身申請者教育程度達大專或以上，另有15%人具專上教育程度，他們有七成人為僱員、僱主或自僱人士，亦有11%是學生。不過，在新登記的非長者單身人士中，學生比例高達36%。

居屋最受歡迎

另外，有不少公屋申請者有意以綠表購買資助出售單位，一般申請者及非長者單身人士中，分別有20%及35%申請者表示有興趣，其中以居屋最受歡迎，最後是租者置其屋計劃的回收單位。