近六成公屋申請者等逾六年才上樓　逾7萬家庭等3年仍未獲編配通知

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-09 18:00

香港公屋輪候時間再創新高，一般家庭最新平均輪候時間為5.7年，「三年上樓」承諾似乎越來越遠。 房委會最新文件顯示，在2019年7月至2020年6月期間，共1.04萬名一般申請者入住公屋，當中僅11%可以做到「三年上樓」，近9成申請者都要輪候超過3年，更有58%更要輪候超過6年。 此外，截至2020年6月底，在15.58萬名仍在輪候的一般申請者當中，有逾7萬宗的輪候時間超過3年而未曾接獲編配通知，佔整體48%。

在2019年7月至2020年6月期間，共1.04萬名一般申請者入住公屋，但只得11%人可做到「三年上樓」。（資料圖片）

房委會檢視了兩組申請者，以分析輪候時間分布、輪候時間較長的主要原因，當中包括在2019年7月至2020年6月期間，約1.04萬名獲安置的一般申請者；以及截至2020年6月底，15.58萬名仍在輪候的一般申請者。

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只得11%可以「三年上樓」

文件顯示，在2019年7月至2020年6月期間，共1.04萬名一般申請者入住公屋。按他們的輪候時間分布，當中僅得11%的申請者（約1,100名）的輪候時間為三年或以下；其餘89%申請者（約9,300 名），他們的輪候時間都達三年以上。

值得留意是，在該9,300名輪候逾三年的申請者中， 有22%已輪候逾五年但不多於六年，甚至有58%已輪候逾六年。房委會解釋，輪候逾六年的原因，有7成是因更改所選地區，亦有6成因為更改住戶資料等。

現正輪候公屋的一般申請者中，有7.43萬宗已輪候三年或以上、但又未獲配屋。（資料圖片）

逾7萬宗申請輪候超過三年但未配屋

另外，文件亦提到，在15.58萬名仍在輪候的一般申請者當中，輪候三年或以上、但又未獲配屋的申請，總數達7.43萬宗，較上期數據6.46萬宗多15%。

資料透露，在該7.43萬宗個案中，有19%已輪候逾六年。房委會分析了輪候時間逾六年的主要原因，當中包括駿洋邨及暉明邨未能如期進行編配，亦有58%因更改住戶資料、49%與更改所選地區有關。