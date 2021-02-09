公屋平均輪候時間升至5.7年　再創21年新高　近10萬非長者等上樓

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-09 15:09

公屋輪候時間再延長，房屋委員會公布截至去年12月底最新數字顯示，一般申請者的平均輪候時間為5.7年，再創21年新高，長者一人申請者的平均輪候時間為3.4年。兩者均較上一季，即去年9月底上升0.1年。

房委會解釋，主要由於火炭駿洋邨於去年大部分時間被用作檢疫中心，以及粉嶺暉明邨於去年年初被人惡意嚴重破壞，以致公屋未能如期進行編配。（資料圖片／梁鵬威攝）

房委會公布，2020年12月底，約有153,900宗一般公屋申請，以及約99,500宗配額及計分制下的非長者一人申請。一般申請者的平均輪候時間為5.7年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.4年。兩者的平均輪候時間較上一季，即9月底上升0.1年。

房委會：政府徵用駿洋邨及暉明邨遭破壞影響編配

房委會解釋，主要由於火炭駿洋邨於去年大部分時間被用作檢疫中心，以及粉嶺暉明邨於去年年初被人惡意嚴重破壞，以致公屋未能如期進行編配。房委會續指，早前的公屋編配因新冠肺炎疫情而受影響。隨着駿洋邨及暉明邨已預配的公屋單位入伙手續陸續完成，以及整體的編配工作逐步恢復正常，房委會將盡力加快編配程序，以減低對編配進度的影響。