文憑試｜2022年通識等10科取消校本評核　中、英等4科精簡要求

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-09 16:53

香港考試及評核局今日（9日）公布，因應疫情及學校停課的影響，決定精簡2022年香港中學文憑考試的校本評核要求，而有關安排只適用於本學年就讀中五的學生。明年文憑試中，有10科將取消校本評核，包括通識教育、中國文學及英語文學等；而中文、英文等餘下4科的評核要求則會精簡。

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考評局公布，因應疫情及學校停課的影響，決定精簡2022年香港中學文憑考試的校本評核要求。（資料圖片／歐嘉樂攝）

考評局今日指，公開考試委員會已議決通過，精簡明年文憑試的校本評核要求，委員會期望有關安排能釋放教學空間，並減少需要面對面接觸、在校內完成，或由教師密切個別輔導的評核項目。

10個取消校本評核的科目包括︰ 通識教育、中國文學、英語文學、生物、化學、物理、科學（組合科學／綜合科學）、科技與生活、資訊及通訊科技、健康管理與社會關懷。

至於餘下4科需要評核的科目，評核要求亦會精簡。其中，中文科的校本評核佔分比重，會由20%減至10%；英文校本評核佔分比重維持15%，但說話能力考核則由2個減至1個。設計與應用科技校本評核，佔分比重由40%減至20%，學生只需提交設計作業第一部分，取消第二部分；視覺藝術佔分比重維持50%，亦會保留研究工作簿，但考生提交的藝術作品或評賞研究，則由4件減至2件。

考評局公布，因應疫情及學校停課的影響，決定精簡2022年香港中學文憑考試的校本評核要求。（資料圖片／廖雁雄攝）

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