強制檢測大廈｜土瓜灣美景樓、東興大樓上榜　污水樣本呈陽性

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-10 00:20

新冠肺炎疫情持續，本港周二（9日）新增26宗個案，其中21宗為本地確診個案。港府深夜發出強制檢測公告中並刊憲，一共向8座樓宇發出強制檢測令，今晚新增的名單當中，美景樓及東興大樓位於土瓜灣落山道封區檢測的僑裕大廈及僑發大廈附近。港府表示，兩座大樓的污水樣本檢測呈陽性。

於今日早前公布的強制檢測大廈一共有6座，包括石硤尾邨美映樓、牛頭角上邨(第二及三期)常興樓、紅磡海逸道 8 號海逸豪園 1 期綠庭軒 1 座。（資料圖片）

除了於晚上七時起突襲圍封的土瓜灣落山道僑裕大廈及僑發大廈要強制檢測外，土瓜灣落山道 21至39P 號、美景街 2至28 號美景樓第 1 期及土瓜灣土瓜灣道 249至259 號、美景街 1-7 號、落山道 15至19號東興大樓同樣因為污水樣本檢測呈陽性，涉及的大廈居民需要進行強制測，新增的強制檢測大廈為8座。

此外，於今日早前公布的強制檢測大廈一共有6座，包括石硤尾邨美映樓、牛頭角上邨(第二及三期)常興樓、紅磡海逸道 8 號海逸豪園 1 期綠庭軒 1 座、觀塘安秀道 23 號安泰邨服務設施大樓、元朗南邊圍一里 1 號、天水圍天瑞路天恩邨恩慈樓，上述大廈均為新增一宗或以上確診個案。

政府連續第10晚突襲封區，土瓜灣落山道僑發大廈及僑裕大樓列入「受限區域」須強制檢測，由晚上7時開始封閉，直至明天早上7時半。（李澤彤攝）

政府將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》），即第599J章，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處8個指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測，以及延長第599J章的有效期至今年8月14日。

另外，政府於明日（10日）會在石硤尾邨及天水圍天恩邨增設流動採樣站，為各區向公眾提供免費2019冠狀病毒病核酸檢測服務，除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

政府發言人表示，由於全球及本地疫情目前仍然嚴峻，考慮到未來一段日子仍然有需要繼續因應疫情發出強制檢測公告及指明，政府將第599J章的有效期延長六個月，至2021年8月14日。