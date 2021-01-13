強制檢測｜新增42宗確診　11宗源頭不明　天馬苑駿威閣列強檢大廈

本港新冠肺炎第四波疫情持續，今日（13日）新增42宗本地確診個案，當中11宗屬感染源頭不明，無輸入個案。衞生署公布黃大仙天馬苑駿威閣列入強制檢測大廈，有2個單位、4名居民受影響，涉及不同樓層及座向。坪石邨金石樓因早前有污水驗出新冠病毒，今日亦發現一名居民確診。

▼1.12新填地街唐樓爆疫▼

截至今日凌晨，本港在過去24小時新增42宗確診個案（編號#9345至9386），涉及15男27女，年齡介乎5個月至74歲，全屬本地個案，當中11宗屬源頭不明，涉及紀律部隊、家庭主婦、學生、清潔工、裝修師傅等。另有超過20宗初步確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，黃大仙天馬苑駿威閣新增列入強制檢測大廈，有2單位受影響，分別涉及1人及3人，屬不同樓層及座向。

此外，將藍隧道地盤群組新增4宗相關個案、中九龍隧道地盤群組新增2宗相關個案；而港九小輪群組亦新增1名密切接觸者確診，該群組累計6名工作人員及3名密切接觸者確診。至於坪石邨金石樓，亦新增一名居民染疫。

本港今日（13日）新增42宗確診個案，當中11宗屬感染源頭不明。（李澤彤攝）

佐敦新填地街20至26號的唐樓爆疫，昨公布與確診者同層和同門牌號碼的居民須檢疫，4幢樓其他居民須強制檢測。張竹君表示，累計有超過20人要接受檢疫。

張竹君補充指， 新填地街20號唐樓有兩個單位受影響，今日新增一名密切接觸者確診。被問及喉管問題，她稱「好多單位劏咗，例如ABCDE，擔心喉管比較緊密，所有送去檢疫中心」，但認為建築物維修由業主及居民負責，有確診個案的劏房，有關居民會送入檢疫中心，又指無特定數字作為撤離指標。她又補充，若涉及私樓，建築署會檢視有確診個案的喉管，而食環署也會到涉事單位消毒清潔。

新元朗中心爆疫累計11人染疫

至於近日爆疫的新元朗中心3座，張竹君表示涉及5個單位，早前有2個單位出現確診個案，但不相連，經強制檢測後新發現多3個單位，其中3個單位屬同一座向，另外2個單位屬另一座向。截至昨日，該大廈累計有11人染疫。