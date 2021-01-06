確診大廈｜薄扶林貝沙灣女住客染疫　九巴車長住強檢大廈榮熙閣

新冠肺炎疫情持續，本港今日（6日）新增25宗個案。衞生防護中心晚上更新的大廈名單，其中有確診者報稱住在薄扶林大型豪宅屋苑貝沙灣南灣；至於確診的九巴車長則住在長沙灣寶熙苑榮熙閣，屬於需要強制檢測的大廈。

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有確診患者報稱住在貝沙灣4期貝沙灣南灣5座。（資料圖片）

貝沙灣南灣12月曾有5宗個案

薄扶林貝沙灣有人確診。該名女患者（#9070）現年34歲，住在貝沙灣4期貝沙灣南灣5座。她於1月3日起發病，屬於感染源頭不明個案。

貝沙灣是大型豪宅屋苑，吸引不入名人入住，而今次有確診患者的貝沙灣4期南灣，放盤叫價1,580萬元至3.3億元。據報周潤發、古天樂曾購入貝沙灣獨立屋或洋房，張家輝、Angelababy亦曾購入貝沙灣單位。

翻查資料，貝沙灣南灣過去曾多次出現確診患者，在12月初，屋苑曾在14日內出現5宗個案。

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確診九巴車長發病日駕駛32H

確診的58歲巴士司機（#9054），也是感染源頭不明個案。他報稱住在長沙灣寶熙苑榮熙閣，屬於需要強制檢測的大廈，即在過去14天，榮熙閣已累計有四宗個案。

該患者在1月3日發病，發病當天曾駕駛九巴32H路線，路線來往象山及荔枝角；而在1月1日，他亦曾駕駛九巴234A路線來往浪翠園及荃灣西站。

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將藍隧道群組今日再多三人確診，其中一人住在屯門山景邨景業樓。（資料圖片）

將藍隧道群組增三人 住屯門元朗

另外，將軍澳藍田隧道地盤群組今日再多3人染疫，整個群組累計有16人。新增的確診編號是9061、9067和9068。三人分別住屯門寶田邨8座、屯門山景邨景業樓和元朗金輝大廈。

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增8幢疫廈

此外，被納入強制檢測的澤豐花園澤民樓及紅磡寶石戲院大廈A座，今日分別再有兩宗新增個案。

而對比過去14天，貝沙灣南灣5座、土瓜灣康富大廈、黄大仙龍吉樓香港心理衞生會艾齡樓、石硤尾白田邨10座、大埔太湖花園10座、屯門寶田邨8座、屯門山景邨景業樓，以及黃大仙黃大仙上邨倡善樓，今天亦初次上榜。