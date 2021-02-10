通識改革｜業界︰課程內容變動大、教師難接手　籲政府投資源培訓

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-10 12:20

教育局早前公布改革通識科內容，通識教育教師聯會前幹事羅潔玲今早（9日）於港台節目表示，原通識科教師轉教其他科目並不簡單，因新入行的教師從一開始便培訓成通識科教師，而學校亦早已安排人員的編排。 她亦指，該批教師接手新課程亦有難度，因新課程大幅度刪減通識科內容，卻新增了大量國民身份等相關內容，佔原通識科不足一成，因此認為政府需投入資源重新培訓。

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通識科改革非常匆忙 準備功夫不會做得妥當



羅潔玲表示，是次通識科改革非常匆忙，估計許多準備功夫不會做得妥當。雖然特首林鄭月娥建議，通識科教師可轉交其他科目，不失為解決問題的方法，但她認為實際上轉教並不容易。

羅解釋，學校早已安排人員的編排，「唔係話轉教就轉教，開科就開科。」雖然剛設立通識科時，由其他科目的教師兼任通識教師，但到中期開始，已加入了新入行、專門教導通識科的教師。「佢哋掉返轉係（通識）轉科，一開始就讀通識、教通識，要佢哋轉其他科目係好大困難。」

劉潔玲指，新課程與原定的明辨性思維、多角度思考等有所違背。（資料圖片）

新通識科課程有大刪減 通識科老師要接手亦存難度

雖然學界有聲音表示，通識科教師可轉教新通識科，認為該批教師有能力理解新課程。不過羅潔玲表示，過往通識科的討論內容，於新課程有大幅度刪減，卻新增了大量國民身份等相關內容，但該內容佔原通識科不到一成。因此她認為通識科教師接手新科目亦存在難度，政府需投入資源重新培訓。

被問及業界對改革通識科的看法，羅潔玲稱，同行均對措施感到失望，為通識科感到不值。她解釋，若對比新課程的內容，明顯與原通識科的評核方式、教育取態不同，當中與原定的明辨性思維、多角度思考等有所違背。

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