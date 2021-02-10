旅遊巴改裝負壓流動醫療車　可作流動採樣站或疫苗接種站

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-10 12:25

新冠肺炎疫情未見盡頭，有機構與中大醫院合作改裝旅遊巴，改成設負壓醫療室的流動醫療車輛。車上6個房間都設有HEPA濾網及紫外線殺菌燈，換鮮風為每小時25次。機構透露，首架旅遊巴用了約2個月時間改裝，有信心未來可以在10日完成改裝，料可助提供更機動，並可減低病毒傳播風險的醫療服務，可用作流動採樣站或疫苗接種站用途。

「愛多國際ADORE」與中大醫院合作，成功將旅遊巴改裝設有負壓醫療室的流動健康車，未來可以流動採樣站或疫苗接種站。（麥凱茵攝）

「愛多國際ADORE」與中大醫院合作，成功將旅遊巴改裝設有負壓醫療室的流動醫療車輛，未來可以用作流動採樣站或疫苗接種站。

機構將車輛取名為「流動健康車」，車上共設6間負壓醫療室，鮮風會由醫療室天花經HEPA濾網的空氣吹出，而地下則設抽風系統，空氣會經紫外線殺菌燈，及HEPA濾網才會排出。另外，整架健康車亦有納米殺菌塗層。

中大醫院行政總裁馮康指出，車上醫療室換鮮風次數為每小時25次。翻查資料，換氣次數較醫管局的病房，換氣次數每小時12次更高。

馮康認為，若農曆年市民可保持社交距離、限聚令，對疫情回落感到樂觀。他相信，負壓流動健康車可提供更機動，並減低病毒傳播風險的醫療服務，「第一代係用自然通風係有效吹走病毒，但如果喺啲窄嘅環境，效果始終有限。宜家喺鮮風入，地位抽走，空氣經過消毒咁，就無咗感染風險。」

「愛多國際ADORE」創辦人黎曉靈透露，首架流動健康車用上約兩個月改裝，費用由過去的15萬元，增加9倍至約150萬元，但有信心未來可以在10日完成改裝。

黎曉靈指，相比首代的流動檢測車，首代健康車只有3個吹風口，故必要有1.5米的間格距離，而現時6間的醫療室的數目，較前一代增加3倍。

黎續指，機構會與華大基因，及香港分子病理檢測中心合作，未有透露是否會再與政府或任何其他機構商討使用車輛提供流動醫療服務。