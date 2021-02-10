少年14歲時向警方向擲汽油彈　稱當時沒想過後果　認暴動等罪候判

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-10 13:39

14歲中學生涉在前年11月旺角衝突現場在距警40米距離擲汽油彈，但只擲到地上，他被捕後向警方稱有人教他擲的，又指身上藏有的扳手是有人放進其背包，他今日（10）在區域法院承認暴動及企圖縱火罪，少年在求情信，承認沒想過後果便擲汽油彈，辯方望法庭考慮被告的年齡、悔意，予以輕判。法官先為他索取背景、勞教所及教導所報告，並於3月3日判刑。

現已16歲的被告，承認2019年11月16日，在旺角一帶參與暴動及企圖用火損毀路面及一些財物。

當晚有人用磚頭擲向警方

案情指，案發當日約70人在山東街及彌敦道交界集結，他們築起傘陣，並用雜物、磚頭等堵路，而警方在山東街近上海街築起防線，示威者一度與警方對峙，並用鐳射光照射及以磚頭擲向警方。

新聞片拍到被告曾擲汽油彈

有新聞片段拍到被告身處警方與示威者對峙的一段山東街，後來警方進行掃蕩行動，期間被告在距離警員40米外擲汽油彈，汽油彈著地起火，他及後被捕。

被告向警方表示，有人教他擲汽油彈，扳手是用作拆除圍欄，但他指有人將扳手放到他背包，非他所有。他又指，事發當日與4至5個朋友站在彌敦道，警方發出警告後，他沒有離開，因為他沒有看到有人離開。

被捕時只得14歲

辯方求情指，被告在最早的時間認罪，求情信也提到他的悔意，他稱沒想清楚後果便擲汽油彈。雖然被告現時16歲，但被捕時只有14歲，被落案起訴時亦只有15歲，極為年幼。

辯方又提到多個上訴庭最近處理的擲汽油彈案，有未成年被告也只是判處勞教中心，望法庭考慮到被告以往品格良好、有悔意，予以輕判。

案件編號：DCCC539/2020